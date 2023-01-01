快訊

PISA成績逐年下滑遭檢討 芬蘭教育神話出了什麼差錯？

元旦出包 新自強號首發生「軔管漏氣」 台鐵緊急釐清原因

50歲才養成運動習慣 新北市長侯友宜揭維持標準體重20年祕訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／胡金龍復出一尾活龍 超前陳傑憲重登史上打擊王

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
胡金龍去年改披獅隊戰袍繳出回春表現，出賽90場打擊率3成09，另有3轟、40分打點的成績。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
胡金龍去年改披獅隊戰袍繳出回春表現，出賽90場打擊率3成09，另有3轟、40分打點的成績。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

中華職棒迎接2023年，將於4月1日展開第34個球季，統一獅隊38歲野手胡金龍前年停賽，去年重新打出氣勢，不但成為獅隊重要戰力，而且生涯打擊率3成495再度躍居史上第一，充分展現老將價值，新球季仍有看頭。

胡金龍2020年6月因為「胡弟事件」遭富邦悍將隊無限期下放二軍，直到前年球季結束未有機會重返一軍，去年改披獅隊戰袍，出賽90場繳出打擊率3成09、全壘打3支、打點40分的成績，今年可望獲得大幅加薪。

中職去年打擊排行榜19人上榜，獅隊只占兩人，陳傑憲打擊率3成09排名第6，林靖凱2成29在排行榜吊車尾，胡金龍302個打席未達進榜標準（聯盟規定372個打席），不過生涯打擊率重新回到榜首。

中職生涯打擊率排行榜的標準，必須打滿2000個打數以上，過去33季共有84名球員達標；胡金龍前年停賽、去年重返一軍這段期間，陳傑憲一度躍居史上打擊王，兩人你來我往，目前胡金龍以些微差距搶回領先地位。

胡金龍將在2月2日滿39歲，生涯9年累積3219個打數，揮出1125支安打，平均打擊率3成495，陳傑憲生涯7年2380個打數、831支安打，打擊率3成492。

胡金龍 陳傑憲 中職 統一獅 富邦悍將

延伸閱讀

中職／戰力外補強啟動倒數 獅隊鎖定1內野、1投手

中職／「失業潮」來了！ 五隊共59人戰力外

中職／「四爺營造」倒閉 陳傑憲預約金手套連霸繼續帥

中職／游擊破手套到外野金手套 陳傑憲第2個報喜郭俊佑

相關新聞

經典賽／張育成婉拒參賽？ 楊清瓏：餅總還沒找我談

目前是自由球員的旅美好手張育成傳出婉拒參加經典賽，中職秘書長楊清瓏今天對此表示，目前中華隊總教練林岳平尚未找他討論這個問...

棒球／中華隊世界排名保第二 今年迎戰經典賽、亞運

世界棒壘球總會（WBSC）在2022年末公布年度最終排名，台灣在男子棒球項目續保第二，今年2023年開始還有世界棒球經典...

中職／胡金龍復出一尾活龍 超前陳傑憲重登史上打擊王

中華職棒迎接2023年，將於4月1日展開第34個球季，統一獅隊38歲野手胡金龍前年停賽，去年重新打出氣勢，不但成為獅隊重...

中職／戰力外補強啟動倒數 獅隊鎖定1內野、1投手

台鋼雄鷹隊的優先議約權消失倒數，其他5隊從60人名單外補強即將啟動，統一獅隊除了預計回簽的自家選手外，口袋名單鎖定1野手...

中職／台鋼恭迎洪總？領隊未鬆口「合約結束再評估」

洪一中的「悍將歲月」正式告一段落，接下來恢復自由身，來自台鋼雄鷹隊的電話是否馬上打來？領隊劉東洋仍強調，尊重合約精神，洪...

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

富邦悍將隊今日宣布球團人事異動，前總教練、球團顧問洪一中將於合約期滿後結束雙方合作關係，另教練鄭兆行、鍾承祐因個人規畫考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。