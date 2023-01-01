中職／胡金龍復出一尾活龍 超前陳傑憲重登史上打擊王

中華職棒迎接2023年，將於4月1日展開第34個球季，統一獅隊38歲野手胡金龍前年停賽，去年重新打出氣勢，不但成為獅隊重要戰力，而且生涯打擊率3成495再度躍居史上第一，充分展現老將價值，新球季仍有看頭。

胡金龍2020年6月因為「胡弟事件」遭富邦悍將隊無限期下放二軍，直到前年球季結束未有機會重返一軍，去年改披獅隊戰袍，出賽90場繳出打擊率3成09、全壘打3支、打點40分的成績，今年可望獲得大幅加薪。

中職去年打擊排行榜19人上榜，獅隊只占兩人，陳傑憲打擊率3成09排名第6，林靖凱2成29在排行榜吊車尾，胡金龍302個打席未達進榜標準（聯盟規定372個打席），不過生涯打擊率重新回到榜首。

中職生涯打擊率排行榜的標準，必須打滿2000個打數以上，過去33季共有84名球員達標；胡金龍前年停賽、去年重返一軍這段期間，陳傑憲一度躍居史上打擊王，兩人你來我往，目前胡金龍以些微差距搶回領先地位。

胡金龍將在2月2日滿39歲，生涯9年累積3219個打數，揮出1125支安打，平均打擊率3成495，陳傑憲生涯7年2380個打數、831支安打，打擊率3成492。