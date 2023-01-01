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棒球／中華隊世界排名保第二 今年迎戰經典賽、亞運

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界棒壘球總會（WBSC）2022年末公布年度最終排名，中華隊男子棒球排名世界第二。圖／取自WBSC官網
世界棒壘球總會（WBSC）2022年末公布年度最終排名，中華隊男子棒球排名世界第二。圖／取自WBSC官網

世界棒壘球總會（WBSC）在2022年末公布年度最終排名，台灣在男子棒球項目續保第二，今年2023年開始還有世界棒球經典賽、杭州亞運等重大國際賽，可以繼續拚積分。

2022年終排名前兩名順序不變，日本以4179分排在第一，中華隊3819積分維持世界第二，美國則靠著在U12、U15、U18斬獲冠軍，以3449積分從第五名衝上第三名，將南韓、墨西哥擠到第四、第五名。

中華隊2019年的積分紅利還在，包括世界棒球12強第5名、U12世界盃冠軍，而2022年新增的積分則有U12世界盃季軍、U15世界盃季軍、U18世界盃亞軍、U23世界盃季軍，創下單一年度在各級世界盃皆奪牌的紀錄，其中U23更創下隊史最佳排名。

中華隊原本長年排在第四名，從去年衝上第二名後，就沒掉出前三，新的一年要迎接多項國際賽，包含世界棒球經典賽、杭州亞運、U12世界盃、U15亞洲盃、U18世界盃及亞錦賽等相關賽事，都是中華隊繼續追加積分的好機會。

世界棒球12強 中華隊

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