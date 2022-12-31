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中職／戰力外補強啟動倒數 獅隊鎖定1內野、1投手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊將在1月3日展開第一階段訓練，鎖定1野手、1投手邀請隨隊測試。本報資料照片
統一獅隊將在1月3日展開第一階段訓練，鎖定1野手、1投手邀請隨隊測試。本報資料照片

台鋼雄鷹隊的優先議約權消失倒數，其他5隊從60人名單外補強即將啟動，統一獅隊除了預計回簽的自家選手外，口袋名單鎖定1野手、1投手，其中野手已確定會邀請隨隊測試，投手還要再行評估。

新球團加盟辦法中保有雄鷹隊在12月31日以前擁有60人名單外選手的優先議約權，聯盟定調其他球隊要在1月1日後才可簽約，大限已在倒數計時，5隊的回簽、網羅作業即將展開。

獅隊領隊蘇泰安表示，明天就會開始正式接觸，自家60人外名單預計簽回7個、以新秀為主，「其他球隊的戰力外也有在看，下禮拜就開訓了，會請他們先來測試，讓教練團看一下。」

獅隊1月3日將展開第一階段訓練，他隊的戰力外名單已鎖定1位內野手、1位投手，將優先洽談野手前來測試。

獅隊一壘被視為有補強空間，但這名將收到隨隊邀請的內野手並非林益全，蘇泰安表示，以林益全的成績這麼好，若要就是直接談，不需要經過測試。至於是否有爭取的想法，蘇泰安認為目前主導權仍在富邦悍將隊，不確定他與悍將的洽談進度，現在還不適合表態，之後若有機會再聯繫看看。

獅隊今年開過胡金龍的「福袋」後，一般預料對於爭取林益全也抱持開放態度，若價碼合理，不無出手空間。獅隊本季共9人守過一壘、包括2名洋砲，潘傑楷的55場已是場次最多，陣中並無固定先發的一壘戰力。

林益全 蘇泰安 台鋼雄鷹

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