高球／中信邀請賽吳佳晏領先 姚佳佳、錢珮芸並列第2

中國信託商業銀行主辦的「2022中國信託邀請賽」，今天在高雄高爾夫俱樂部（澄清湖球場）進行第二輪，上周台灣大哥大公開賽冠軍吳佳晏自認沒有昨天表現得好，打出高於標準桿一桿的73桿，以兩輪高於標準桿兩桿的146桿，躍升獨居首位。

高雄球場今天多雲時晴，風勢不大，天氣比昨天好，不過球場難度還是同樣很高，只有兩位球員打出平標準桿的72桿成績，今天兩輪結束，大會取總桿高於標準桿14桿的158桿共44位選手，包含6位業餘選手，晉級最後一輪決賽。

吳佳晏今天3鳥、4柏忌，她表示今天全場節奏不對，太早去球場，球練得太多，以致全場專注力不夠，還產生疲勞感，「還好後九洞有振作起來，明天決賽要更認真打，今天睡飽一點，明天的策略就是桿子拿小一號揮桿。」

僅以一桿之差緊追在後的錢珮芸，今天也是3鳥4柏忌，她說開始不大順，「以為應該要積極進攻，結果發現自己錯了。」有華人血統的泰國選手姚佳佳，則打出打出平標準桿的72桿，與打出73桿的錢珮芸，同以兩輪總桿147桿，一桿之差，暫時並列第二。

旅日好手盧曉晴今天推桿不如預期，32推比昨天多了兩推，開球上球道成功率也沒有昨天好，好幾洞都在救球，全場吞下四柏忌，以暫並列第六收場，不過有老公相隨當桿弟，比賽的心情還是很輕鬆。

明天最後一天決賽，中國信託將在高雄球場舉辦一項中信兄弟職棒隊員簽名會─「兄弟陪你一起看高球&簽名會」，有五位中信兄弟職棒球員吳哲源、陳柏豪、宋晟睿、許基宏、林書逸將在12點開始的簽名會上為球迷簽名。