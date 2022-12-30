中職／台鋼恭迎洪總？領隊未鬆口「合約結束再評估」

洪一中的「悍將歲月」正式告一段落，接下來恢復自由身，來自台鋼雄鷹隊的電話是否馬上打來？領隊劉東洋仍強調，尊重合約精神，洪總與悍將隊的合約是到12月31日到期，等合約正式結束後才會進行下一步評估。

洪一中手握7座總冠軍、例行賽991勝戰功彪炳，但執教富邦悍將隊兩年，未能翻轉球隊戰績，也偶有球隊內部失和傳聞，他在去年季後交出兵符，與悍將隊的最後一年合約改以顧問身分走完，球團在12月30日、2022年的最後一個上班日發出新聞稿，感謝他過去3年的付出。

雄鷹隊組軍以來，教練團布局陸續到位，最重要的總教練職缺卻一直虛位以待，被認為就是在等「那個男人」，如今洪一中正式進入自由市場，各界關切雄鷹是否即將宣布重磅補強。

劉東洋對此不便多作回應，也未鬆口洪總是否就是台鋼在等的人，「我們還是要尊重他與富邦球團的合約，等合約正式結束後才會進行下一步評估。」這兩天還不會與洪總接洽。