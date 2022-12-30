中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

富邦悍將隊今日宣布球團人事異動，前總教練、球團顧問洪一中將於合約期滿後結束雙方合作關係，另教練鄭兆行、鍾承祐因個人規畫考量，向球團請辭獲准，球團感謝三位這些年來為球隊的貢獻和付出，祝福未來有更好的發展。

洪一中與富邦悍將隊的3年合約在今年底到期，接下來恢復自由身。本報資料照片

前總教練洪一中執教富邦悍將2年期間，共拿下108勝127敗5和的戰績表現，於去年球季結束後，轉任球團顧問，雙方將於合約期滿後結束合作關係。領隊林華韋表示，感謝洪一中顧問三年來對悍將的領導及貢獻。

守備教練鄭兆行，打擊教練鍾承祐，則因個人因素考量，向球團請辭獲准離隊，球團同樣感謝二位教練多年來為球隊的付出。除此之外，悍將教練團補強作業持續進行中，預計於簽約程序完成後，一併公布教練團成員。