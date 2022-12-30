日職／中日歷年最強洋投 郭源治、陳偉殷包辦前2名

誰是日職各隊歷年最強洋將？日本媒體「Baseball Channel」更新2022年數據，選出各隊投、打前五名最強洋將，台灣球員7人入列都是投手，中日隊前兩名都被台將包了，陳偉殷排第二，第一是大前輩郭源治。

郭源治從1981起效力中日隊，一直到1996的16年期間，累計496場出賽、投1971局，更寫下106勝106敗116救援成功的「百勝百救援」紀錄，1415次三振、防禦率3.22。

文章中指出，郭源治生涯即使在先發、後援兩頭跑，卻都能繳出優異成績，1986年之前先發為主的時期，有過連續4季雙位數勝投，說是王牌也不為過，而1987年轉至後援，還能連續兩年拿下央聯救援王。

郭源治接下來在先發、後援兩頭跑，1994年先發為主的一季還以2.45防禦率在央聯稱王，離開中日隊後回到台灣又投了3年才退休，如今在協助基層棒球發展。

陳偉殷雖然輸給大前輩，但2004到2011年效力中日隊的成績也很優異，127場出賽、650.2局投球、拿下36勝30敗1救援14中繼、520次三振、防禦率2.59。

作為左投，陳偉殷的出手位置令打者難以判斷，加上超過150公里的球速以及多樣變化球，能夠以先發投手之姿活躍，2009年曾以1.54防禦率拿下防禦率王，單季更有著5完投4次完封成果，2011年季後轉戰大聯盟，到2020年重返日職，陸續加入羅德、阪神隊。

「Baseball Channel」排出的日職各隊投、打前五名洋將，7名入選台灣球員是西武隊郭泰源、許銘傑、張誌家，另外還有中日隊郭源治、陳偉殷，羅德隊莊勝雄，樂天隊宋家豪是唯一現役台將。