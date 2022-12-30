日職／最強洋將排名7台將入選 西武郭泰源領銜占3人

誰是日職各隊歷年最強洋將？日本媒體「Baseball Channel」更新2022年數據，選出各隊投、打前五名最強洋將，台灣球員在打擊部門從缺，不過台灣投手共有7人入列，西武隊就占了3人最多，郭泰源更排名隊史第一。

郭泰源於1985到1997年都效力於西武隊，累計272場出賽、投1682.1局、拿下117勝68敗18次救援成功、1069次三振、防禦率3.16，被該媒體選為西武隊外籍投手歷年第一位。

「Baseball Channel」指出，郭泰源在西武隊13年期間有著活躍表現，以招牌速球奪得「東方特快車」稱號，加上滑球、噴射球的優秀控制力，能夠玩弄打者，1991年還拿下洋聯MVP，退休後也持續以指導者身分為球界付出。

現任樂天桃猿隊投手教練許銘傑則排第二，2000年到2011年累積了263場出賽、投851.2局、49勝46敗1救援29中繼、462次三振、防禦率4.13。

文中指出，許銘傑是以多彩變化球為主的技巧派投手，原本效力於台灣大聯盟台中金剛隊，到日職後以先發投手身分出賽，2001年拿下雙位數勝投，防禦率3.47還是聯盟第二，2004年開始轉型後援，2011年不受洋將限制的自由球員資格，之後轉戰歐力士隊，到2013年離開日職返回台灣球界。

西武隊第三位台將是排在第五名的張誌家，生涯相對短暫，2002到2006年累積63場出賽、投387局、26勝19敗1救援、352次三振、防禦率3.81。

入選關鍵在於張誌家曾在2002年寫下連續28局奪三振的日本職棒新紀錄，不過2015年被軟銀隊薩爾法特（Dennis Sarfate）的43局超越，該年還有3次完投、1完封、10勝等成績，接下來兩年雖也表現不錯，不過2005年出現肩膀傷勢，到2006年退團，文中也指出，張誌家回到台灣加入La New熊隊後，在2009年因捲入職棒簽賭事件遭到解雇。

「Baseball Channel」排出的日職各隊投、打前五名洋將，7名入選台灣球員是西武隊郭泰源、許銘傑、張誌家，另外還有中日隊郭源治、陳偉殷，羅德隊莊勝雄，樂天隊宋家豪是唯一現役台將。