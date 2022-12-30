日職／4台將奪「最強洋投」稱號 宋家豪唯一現役

誰是日職各隊歷年最強洋將？日本媒體「Baseball Channel」更新2022年數據，選出各隊投、打前五名最強洋將，台灣球員7人入列都是投手，樂天隊宋家豪與羅德隊莊勝雄雖是該隊唯一入選台將，但兩人都奪下「最強」稱號。

「Baseball Channel」排出的日職洋將前五名榜單，7名入選台灣球員是西武隊郭泰源、許銘傑、張誌家，中日隊郭源治、陳偉殷，羅德隊莊勝雄，樂天隊宋家豪，其中宋家豪更與「二郭一莊」並列，四人占據該隊史洋投第一。

宋家豪也是7名入選者中唯一現役台將，從2016至今7個球季，累計248場出賽，投240.1局、拿下16勝12敗7救援87次中繼、200次三振、防禦率2.96。

宋家豪是在2016年以育成合約加入樂天金鷲隊，到2017年季中才轉為支配下的正式球員，也在該年首度升上一軍，2018年起成為樂天牛棚寶貴戰力，在19、21、22年單季都有20次以上中繼成功，文中指出，宋家豪作為現役球員就取得這樣的排名，也很期待他未來表現。

莊勝雄是羅德隊唯一入選台灣球員，也排在歷年洋投第一名，在1985到1995年的11年期間，貢獻297場、1305.1局，拿下70勝83敗33救援、693次三振、防禦率4.05。

莊勝雄擁有堪稱「魔球」的蝴蝶球球種，搭配速球的組合成為他在日職生存的方程式，入隊第一年開始連續5年繳出雙位數勝投，其中1987到89年更是連3季都投超過200局，退休後也曾擔任過羅德隊投手教練。