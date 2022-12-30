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經典賽／日本隊缺專職後援左投 點名兩先發進牛棚助陣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本目前缺乏可信賴的牛棚左投，預計將由先發型的投手填補空缺。圖為高橋奎二。擷自IG
日本目前缺乏可信賴的牛棚左投，預計將由先發型的投手填補空缺。圖為高橋奎二。擷自IG

為了迎戰世界棒球經典賽，本次日本隊召集了許多國內外好手，包括大谷翔平、達比修有、鈴木誠也、村上宗隆等人，要組成「史上最強日本隊」。不過也有專家認為，以目前現有的球員人選來看，這支日本隊缺乏專職後援的左投手，恐怕需要讓先發類型的選手填補空位。

根據日本媒體「Full-Count」報導，曾經在日本火腿、樂天金鷲和軟體銀行鷹擔任過投手教練的佐藤義則，指出從過去國際賽的經驗來看，並不只是挑選在日職成績好的選手，就能應付外國打者，必須考慮投手的型態。

佐藤舉例，像是以滑球等橫向球路為主的投手，就往往容易被外國打者痛擊。例如阪神虎的青柳晃洋，儘管在日職的表現可圈可點，又是較罕見的低肩側投，原以為在國際賽能發揮壓制效果。然而上次征戰東京奧運，青柳合計只投了1.2局就狂失5分。相對而言，擅長指叉球等縱向球路的投手，就容易比較能夠讓外國打者揮空。

相對右投有不少年輕又有球速的好手，日本隊卻缺乏同樣類型的左投。佐藤認為，如果要找尋牛棚左投，可能要得讓歐力士隊的宮城大彌，以及養樂多隊的高橋奎二來幫忙。而這兩位本身都是先發的類型，可見得放眼目前日本隊陣中，還缺乏讓人能夠信賴的專職後援左投。

不過這兩位投手的好處，在於不需要擔心他們的體力。如果狀況不錯，也可以考慮丟長局數。佐藤分析，日本隊的整體投手陣容依然相當整齊，一場比賽應該不會掉超過5、6分，就看攻擊面怎麼發揮。而外國投手即使在固定式投球時，往往抬腳的幅度也比較高，或許可以考慮用速度戰擾亂對手，靠著機動力想辦法多拿分數。

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