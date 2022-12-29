中職／台鋼開訓日公布 就等總教練出現

2022年即將結束，中華職棒新球季啟動在即，各隊春訓時程陸續出爐，新軍台鋼雄鷹隊也在今天揭曉開訓日，1月27日於高雄澄清湖球場舉行春訓開訓典禮，隊史首位總教練人選應該會在那之前出爐。

中職現有五支球隊，中信兄弟、統一獅隊開訓典禮時間都定在1月26日，大年初五就開工，樂天桃猿隊則是28日開訓，接著味全龍隊預計30日開訓，富邦悍將隊雖然開訓典禮定在31日，不過球隊也是26日就啟動春訓。

台鋼雄鷹明年將先從二軍打起，今年季中選秀簽下29名正式選手和3名自主培訓球員，年底擴編選秀再添5人，選進中信兄弟杜家明、樂天桃猿張喜凱、味全龍洪瑋漢、統一獅張肇元、富邦悍將胡冠俞，近日再於自由契約球員中簽下楊達翔、吳明鴻，另外再加入1名自主培訓外野手葉保弟。

台鋼目前教練團成員有統籌教練林振賢、投手教練蕭任汶、外野教練黃甘霖，投捕教練鄭漢禮、內野教練鄧蒔陽以及外籍打擊教練路易士和日籍客座教練井端弘和，總教練人選尚未公布，但也幾乎呼之欲出，春訓前有望公布。