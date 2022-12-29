澳職／拜訪陽岱鋼 杉谷拳士：你是我的super star

前日本職棒火腿隊外野手杉谷拳士日前造訪澳洲，特別拜訪現在正在澳洲職棒打拚的台灣好手陽岱鋼，杉谷拳士在個人IG貼上一張兩人合照，直呼：「你是我的Super Star！」

31歲的杉谷拳士今年球季尾聲宣告引退，最後一季留下出賽51場、打擊率1成65、打點3分的成績，結束14年日職生涯，在球隊中享有高人氣，與隊友相處融洽，有著「開心果」的稱號。

杉谷拳士從2009年進入火腿隊以來就與陽岱鋼並肩作戰，直到2017年陽岱鋼轉戰巨人隊為止，當了8年隊友，如今兩人再次碰頭，杉谷拳士說：「來拜訪很照顧我的前輩，很開心能再遇到他，You are my super star（你是我的超級明星）。」

陽岱鋼在去年季後離開巨人隊，先前往美國獨立聯盟加入湖國碼頭犬隊，近期前往澳職加盟布里斯本俠盜隊，至今出賽24場，打擊率2成73、2轟、11分打點。