聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳職／拜訪陽岱鋼 杉谷拳士：你是我的super star
前日本職棒火腿隊外野手杉谷拳士日前造訪澳洲，特別拜訪現在正在澳洲職棒打拚的台灣好手陽岱鋼，杉谷拳士在個人IG貼上一張兩人合照，直呼：「你是我的Super Star！」
31歲的杉谷拳士今年球季尾聲宣告引退，最後一季留下出賽51場、打擊率1成65、打點3分的成績，結束14年日職生涯，在球隊中享有高人氣，與隊友相處融洽，有著「開心果」的稱號。
杉谷拳士從2009年進入火腿隊以來就與陽岱鋼並肩作戰，直到2017年陽岱鋼轉戰巨人隊為止，當了8年隊友，如今兩人再次碰頭，杉谷拳士說：「來拜訪很照顧我的前輩，很開心能再遇到他，You are my super star（你是我的超級明星）。」
陽岱鋼在去年季後離開巨人隊，先前往美國獨立聯盟加入湖國碼頭犬隊，近期前往澳職加盟布里斯本俠盜隊，至今出賽24場，打擊率2成73、2轟、11分打點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言