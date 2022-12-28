青少棒／中市中山4戰1分險勝 抗壓抱回台北城市盃首冠

2022年台北城市盃青少棒錦標賽落幕，暑假才從美國捧回世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍的台中市中山國中，上午先以再見安打驚險晉級冠軍賽，傍晚再以7：4力克桃園市新明國中，捧回隊史首冠，衛冕軍台北市長安國中抱回季軍。

中山8月拿下台灣球隊在LLB次青少棒賽第8冠，當時國二球員已經升上國三，球技更加成熟，在本屆台北城市盃6場比賽有4場是1分差贏球，抗壓性確實驚人。

「如果要說這屆有什麼特別，應該是運氣比較好。」總教練藍文權笑說：「城市盃每一隊都很強，我們就是得分機會有把握住，投手也比較穩定。」

中山投手方紹齊在冠軍賽先發3.2局失兩分，顏鉑勛後援3.1局失兩分、1分責失，打線在第6局發威，以3支安打攻下3分，靠團隊戰力贏球。

上午敲出再見安打的宋米家，也是冠軍賽贏球關鍵人物，在游擊區接球後獨立完成再見雙殺，被隊友虧是「想秀爆全場」。

他說：「早上打了國中生涯第一支再見安打，下午滿有自信，面對來球不會緊張，但我不是想秀啦，就是當下決定。」

長安在四強賽不敵中山，季軍賽對決桃園市仁和國中，開賽0：2落後，5局下從第8棒先發投手、前職棒球星黃欽智之子黃宥銘開始連6支安打串連，一口氣灌進7分。

仁和6局上反攻，加上長安守備瑕疵，追到6：7，長安最後半局推出隊長蔡博聿把關，順利保住季軍。

長安總教練鄭凱名透露，上午被逆轉後，全隊都落下男兒淚，稍微影響到季軍賽，「這些都是學生棒球的過程，我不會怪他們，能跟A級球隊打成這樣已經很好了。」

蔡博聿說：「早上很失落，但我相信隊友、相信捕手，也謝謝教練在這種緊張的時刻相信我，有他們當後盾，沒什麼好慌張。」

蔡博聿的偶像是同為低肩側投的樂天桃猿隊黃子鵬，自己也在嘗試更多變化球種，「國小開始練投，覺得這種姿勢滿有優勢，讓對方打不好，其他就交給隊友。」

個人獎項名單如下：