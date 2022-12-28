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諸羅山盃／楊子漢玩社區棒球被看中 助台中忠孝闖4強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽八強戰，台中市忠孝國小A隊投手楊子漢4局無失分拿下勝投。圖／學生棒球聯盟提供
諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽八強戰，台中市忠孝國小A隊投手楊子漢4局無失分拿下勝投。圖／學生棒球聯盟提供

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽四強今天出爐，台中市忠孝國小A隊投手楊子漢打社區棒球出身，結果在八強戰表現出色，為球隊守住勝利。

台中市忠孝國小A今天連過兩關，16強賽以8：2擊敗台南市省躬國小，8強賽再以6：0打退宜蘭縣竹林國小，挺進四強，而高年級組四強另三隊則是台北市福林國小、新竹縣關西國小、台中市上楓國小；低年級組則由東園蒼鷹與台中市大仁國小拿下冠軍戰門票。

忠孝A上午與省躬交手，開局田允祈、李禮恩接連敲出安打，接著兩次保送，加上對手守備發生失誤，2出局後，忠孝再補上2安打，單局灌進5分，3局下再添3分，省躬則是4局上追回2分，不過未再得分。

忠孝A搶進8強，接著與竹林交手，同樣在首局就發動攻勢，葉壘、羅宇彥安打都帶回分數，對手又有失誤，許喆崴補上二壘安打，忠孝單局進帳4分奠定勝基，4局下再添2分保險，而兩任投手楊子漢4局、羅宇彥1局都無失分，合力守住勝利。

小六的楊子漢是名左投，全場被敲出4安打，投出4次三振、3次四死球，拿下勝投，總教練賴朝榮表示，他大多投到4局就差不多了，體力、續航力不夠；楊子漢也認為自己今天投不太好，壞球太多，投硬式球較有信心，軟式感覺有點不好投。

楊子漢原本就讀黎明國小，自小四轉學到忠孝國小打棒球，賴朝榮透露，他有到忠孝社區棒球「忠孝小鴨」玩一天，當時看到他動作、協調性好，跟家長表達想網羅的想法。忠孝社區棒球自去年10月成立，目前約有近30名成員。

忠孝今年主要戰場在硬式，賴朝榮表示，諸羅山盃雖是軟式比賽，但可以說是少棒的大拜拜，因此還是決定參加，因平常都練硬式，軟式只練三天就來參加，吸收經驗為主。

棒球 諸羅山盃

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