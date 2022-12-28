大專棒聯／東大複賽開胡 陽介仁之子陽邯杰培訓隊進化

UBL大專棒球聯賽公開男一級複賽今日台東大學與美和科大之戰，東大靠前職棒名投陽介仁的兒子陽邯杰中繼4局無自責分，幫助球隊穩住陣腳，終場以12：10擊敗美和拿下複賽第一勝，美和則吞下二連敗。

美和先發投手潘承邦投6局丟5分，東大先發投手李彥謙只投3局丟2分（1責失）退場，陽邯杰中繼4局飆出5次三振，僅因隊友失誤丟1分非責失分，7局下隊友狂敲6支安打，加上2次保送，攻下7分，讓他以勝投候選人之姿退場，雖然美和最後在8、9兩局狂攻7分，但東大仍以2分差驚險獲勝。

談到子弟兵的表現，東大總教練王信民說：「前半段守備沒那麼穩定，有很多無形失誤造成傷害，正常情況的話這場會蠻輕鬆的，而且分數不只會這樣。」至於8、9兩局的失分，王信民回應：「後半段讓一些第一場還沒下的球員有機會去適應場地，不過我還是對他們很放心，相信他們有能力守住勝利。」

至於投手的表現，先發投手李彥謙只投3局丟2分退場，王信民認為，看起來是比較緊張一點，「過往他的能力是不錯，今天沒辦法控進好球帶。」還好第2任投手陽邯杰表現穩定，守住勝利，陽邯杰認為，此戰自己一開始表現沒很好，出現了觸身球，在教練上來提點後，自己才穩住陣腳。

「我遇到了很多好教練。」陽邯杰表示，今年入選U23培訓隊，隊上謝承勳、沈柏蒼、郭勇志等投手教練都給他很多幫助，在東大時謝承勳以及王信民教練也都幫助他成長。

在入選U23培訓隊之前，陽邯杰一心只想提高球速，也讓自己忽略了控球，不過在培訓隊之後，他了解控球的重要性，也知道該如何配球，如何搶好球數。

王信民回應：「陽邯杰以前球速很好，但控球不好，大二大三時沒那麼穩定，在U23中跟同儕競爭，控球變很好。雖然速度沒以前快，但現在有控球，球速未來可以再進步，仍然大有可為。」