中職／悍將延攬2日籍教練 日職百轟好手+中華隊投教

富邦悍將隊季後教練團人事大地震，5名教練未獲續約，悍將球團也在今天宣布2位新教練人選，分別為二軍投手教練酒井光次郎、一軍打擊教練垣內哲也，吹起日式風格。

富邦悍將球團今天宣布，延攬2位日本籍教練加入，分別為酒井光次郎、垣內哲也，2名新加入的教練執教經歷豐富，球團期待能幫助悍將選手有更好的表現，在新球季繳出佳績。

酒井光次郎曾是日本火腿隊的第一指名，球員生涯引退後來到台灣發展，擔任過中華隊投手教練，也曾在2005到2007年擔任統一獅隊投手教練，返日後陸續擔任過日職橫濱隊球探、社會人球隊日本生命投手教練。

酒井光次郎對台灣棒球相當熟悉，今年秋訓也曾來台與富邦悍將進行技術交流，明年球季將正式加入悍將教練團陣容，在二軍擔任投手教練，協助培育悍將年輕投手。

一軍打擊教練則由垣内哲也擔任，垣内哲也選手時期效力西武隊和羅德隊，球員生涯累積110轟，退役後曾擔任過中日龍隊打擊、外野跑壘教練等職務，也曾擔任多年中日龍隊球探，近年則擔任樂天金鷲隊二軍打擊教練，明年球季將加入悍將教練團，協助悍將打者進行調整及訓練。