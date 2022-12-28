日職／三冠王村上宗隆獲頒榮譽縣民獎 熊本熊湊熱鬧

日本職棒養樂多燕子隊22歲選手「村神」村上宗隆，今天回到故鄉領取「熊本縣民榮譽賞」（榮譽縣民獎）。熊本縣吉祥物「熊本熊」（Kumamon）也穿著村上球衣來湊熱鬧。

村上宗隆10月3日在本季「最後關頭」不負眾望敲出破王貞治紀錄的第56支全壘打，並勇奪中央聯盟打擊三冠王，同寫日職紀錄。

日本時事通信社報導，出身熊本縣的村上今天獲熊本縣知事蒲島郁夫頒贈榮譽縣民獎後說，能獲得這個獎項令他感到非常光榮。

熊本縣當家吉祥物熊本熊，今天穿著55號的養樂多球衣負責頒贈金牌給村上。

村上今天也留下手印，預定明年度起將在熊本縣廳公開展示。村上受訪時說，希望熊本縣內可以興建能舉辦職業棒球賽的新球場與設施。

蒲島說，非常高興今天「村神」降臨，村上非常活躍的表現在給予縣民感動的同時，也成為縣民的驕傲。