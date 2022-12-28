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爆米花／合庫力克台電奪3連霸 陳瑞昌客座帶新觀念

中央社／ 台北28日電
2022年爆米花棒球聯盟合作金庫隊28日與台灣電力隊爭冠，終場由合作金庫順利完成3連霸，合庫總教練王燕國（左）把功勞歸給球員努力，也特別點名感謝客座教練陳瑞昌（右）。 中央社
2022年爆米花棒球聯盟合作金庫隊28日與台灣電力隊爭冠，終場由合作金庫順利完成3連霸，合庫總教練王燕國（左）把功勞歸給球員努力，也特別點名感謝客座教練陳瑞昌（右）。 中央社

爆米花棒球聯盟合作金庫與台灣電力今天爭冠，兩隊鏖戰至延長賽第10局，合庫靠著陳孝允再見二壘打以5比4拿勝、完成3連霸；總教練王燕國把功勞歸給球員的努力，也感謝客座教練陳瑞昌。

2022年爆米花棒球聯盟決賽合作金庫今天與台灣電力棒球隊交手，合庫投手戰力受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今天改由36歲老經驗投手黃健隆扛起先發。

黃健隆今天1局失掉1分，但2局過後回穩，直到8局才又遇到危機，總計用102球投7.1局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、2次四死球，失掉2分（1分責失分），靠著經驗壓制對手打線。

兩隊正規9局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽第10局上，台電靠著失誤、李育全適時安打先拿2分，10局下，合庫反攻，張文賢跑出內野安打，陳孝允再見二壘打，一棒送回3分，幫助球隊拿下冠軍。

合庫後援投手吳昇峰投1局被敲1支安打，投出2次三振，失掉2分都非責失分，拿下冠軍戰勝投。

合庫爆米花棒球聯盟戰績亮眼，6年拿下5冠，今天完成3連霸，總教練王燕國表示，今天戰術執行都沒有成功，所以贏得比較辛苦，不然分數前半段就可拉開，可以完成3連霸要感謝球員，比賽都是球員在打的。

王燕國特別點名感謝客座教練陳瑞昌，陳瑞昌分享職棒將近20年的經驗，用捕手的觀點，帶給投手群配球上不同的想法、幫助很大，「我從側邊了解，球員們都反映收穫很多，我也一直鼓勵球員把握機會挖寶，陳瑞昌給球員們的觀念都滿受用的。」

王燕國也提到，黃健隆長時間沒有投這麼長的局數，平時都是中繼危機處理的投手，決賽可能會需要用到，才讓他調整回先發，本來想說今天能投幾局是幾局，沒想到他可以投到8局。

黃健隆笑說，今天幾乎用盡所有的力氣，很開心可以吃完這麼長局數、幫助球隊，上場也沒有特別想什麼，捕手要什麼位置就丟什麼位置。

棒球 吳昇峰

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