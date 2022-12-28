中職／補進2黃衫軍 台鋼雄鷹簽下楊達翔、吳明鴻

享有優先議約權的台鋼雄鷹隊宣告戰力補強，從自由契約球員中補進楊達翔與吳明鴻，1投1捕，今日完成簽約，另外再簽下1名自主培訓外野手葉保弟。

吳明鴻是前中信兄弟隊捕手，今年大多於二軍磨練，35場出賽52打數擊出18支安打，打擊率3成46，守備面對12次盜壘、成功阻殺4次，阻殺率0.333，不過缺乏一軍舞台，季後被放在60人契約保留名單外。

今天確定轉戰雄鷹，吳明鴻期許能站穩一軍主戰捕手，「球隊給我的角色就盡力去做，畢竟在職棒場上也有一些經驗，希望可以把好的經驗帶給學弟。」

楊達翔也曾是黃衫軍一員，2017年加盟中信兄弟，以擁有超過150公里的火球著稱，到2021年季後遭到釋出，多半在二軍出賽，最後一年在二軍成績是16場後援，14.1局送出16次三振，防禦率3.77。

台鋼雄鷹隊宣告戰力補強，從自由契約球員中補進楊達翔（左）與吳明鴻（右），1投1捕，今日完成簽約。圖／台鋼雄鷹隊提供

今年球季楊達翔曾參與台鋼雄鷹測試會，飆出152公里球速，也一度到富邦悍將隊測試，但未獲得青睞，直如今與台鋼簽約。

楊達翔表示，有個機會可以嘗試，希望能繼續提升，「教練安排什麼任務就盡可能做好，現在想要提升穩定性，之前很多教練都有給建議，希望能愈來愈好。」對於來到一支年輕活力球隊，他期待跟學弟互相幫助，團隊互助合作，共同解決難題。

葉保弟畢業於義守大學，自台鋼雄鷹秋訓中段加入擔任訓練員，也曾於自辦對外練習賽以及綠白戰登場實戰，教練團評估打擊具實力與潛力，因此簽約成為自主培訓選手，守備位置為外野手。