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經典賽／中國教練團出爐 總仔曾是緝毒特工 名將張寶樹也在內

聯合新聞網／ 綜合報導
張寶樹曾於2019年帶隊來台進行交流賽。 報系資料照
張寶樹曾於2019年帶隊來台進行交流賽。 報系資料照

經典賽明年三月開打，中國隊也公布教練團成員，由75歲的美國籍教練特雷納（Dean Treanor）擔綱總教練，根據多年前的報導，特雷納曾擔任13年的警察，甚至擔任臥底緝毒特工。

2011年大聯盟官網曾報導指出，特雷納的球員生涯在1975年因肩傷而中斷，之後返鄉擔任13年警察，還有臥底緝毒特工的工作。

經典賽中國隊由75歲的美國籍教練特雷納（Dean Treanor）擔綱總教練。 截圖自推特
經典賽中國隊由75歲的美國籍教練特雷納（Dean Treanor）擔綱總教練。 截圖自推特

根據知名網站《Baseball Reference》的資料，特雷納1988年以40歲的年齡在小聯盟1A執教1季，2002年開始到3A球隊任教，教練生涯有12季在3A執教、2季在多明尼加冬季聯盟，2016年至2019年則成為大聯盟馬林魚牛棚教練。

台灣球迷相當熟悉的張寶樹曾砲轟倪福德。 聯合報系資料照
台灣球迷相當熟悉的張寶樹曾砲轟倪福德。 聯合報系資料照

中國隊的教練團成員還有台灣球迷相當熟悉的張寶樹（Ray Chang）。他是一名美國華裔球員，過去曾3度代表中國參加經典賽，2009年經典賽曾砲轟倪福德，率中國擊敗中華隊，退休後則與大聯盟合作，在中國持續推廣棒球，也曾於2019年帶隊來台進行交流賽。

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