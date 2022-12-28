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中職／台大第一人！藍翊誠正式加盟味全龍 合約總額80萬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
左投藍翊誠今年季中選秀獲得味全龍隊第7輪指名，12月1日退伍的他今天與球團正式完成簽約。圖／味全龍隊提供
左投藍翊誠今年季中選秀獲得味全龍隊第7輪指名，12月1日退伍的他今天與球團正式完成簽約。圖／味全龍隊提供

左投藍翊誠今年季中選秀獲得味全龍隊第7輪指名，12月1日退伍的他今天與球團正式完成簽約，作為建國中學、台灣大學校史第一位職棒球員，簽約金加上激勵獎金總額80萬元。

味全龍隊球團今天宣布，今年選秀會第七指名藍翊誠與球團簽約完成，翊誠選擇47號為背號，也是建中、台大校史第1位職棒球員。

藍翊誠從升學名校轉戰職棒十分罕見，大學時期就是球隊王牌投手，球速從130公里，到大四來到140公里，畢業後在今年效力安永鮮物隊時開始接受科班訓練，最快來到142公里，也在季中選秀獲得龍隊青睞。

只不過藍翊誠8月先入伍服役，這段時間交由經紀公司談約，龍隊球團也特別為他留下一席60人契約保留名單額度，如今正式簽約，將以「學霸」之姿成為中華職棒球員。

選秀 棒球 味全龍

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