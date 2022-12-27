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城市盃／長安國中吳家宇3安猛打 鼓勵偶像陳俊秀加油

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
長安國中吳家宇敲出3安打、3打點。圖／台北市棒球協會提供
長安國中吳家宇敲出3安打、3打點。圖／台北市棒球協會提供

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽27日展開單淘汰複賽，衛冕軍台北長安國中靠吳家宇單場3支3、3分打點，5：0擊退高雄前金國中，揮軍四強，繼續朝衛冕之路邁進。至於花蓮三民國中則是運氣欠佳，3次雙殺斷送逆轉機會，3：4惜敗台中中山國中，無緣晉級。

長安林鈞瑋首局就敲出二壘打，第四棒吳家宇隨後敲安、貢獻打點，也是此役的勝利打點。先發投手鄭品紳完封7局、飆6K，成為贏球的投打兩大要角。

總教練鄭凱名表示今年中心打線進步很多，吳家宇更是重中之重，「我們是上屆冠軍，這次來衛冕其實有點壓力，四強目標已經達成，希望繼續把好成績留在台北市。」

吳家宇在國小時期就展現實力，現在傳球、打擊力道已經連父親都不敢跟他打球，賽後他先謙虛說今天3支安打都有點運氣、球找洞鑽，隨後卻跟教練炫耀自己打3支安打，讓教練哭笑不得。

吳家宇自認最近狀況不好，「體能沒問題，也沒有受傷，就是抓不到感覺，連打T都會揮空，傻眼欸！」昨天傍晚比完賽後，他主動加練2個小時，今天也提早找學弟練球，果然收到成效。

從小就視樂天桃猿隊球星陳俊秀為目標的吳家宇，成長歷程也跟偶像一樣從捕手轉戰一壘，看著陳俊秀今年球季陷入低潮，他「逆鼓勵」這位球星大前輩，展現超齡的一面，「每個人都有狀況不好的時候，希望能跟前輩一起加油。」

花蓮三民先發投手王翾祈第1局被連敲2支安打，總教練張志強就換上何樺中繼，稍微止住失血，最後他投完6局、失4分，送出5K，表現可圈可點。

三民全場敲出7支安打，比台中中山4安還多，但最後3局攻勢都斷在雙殺。張志強表示，「有聞到逆轉的味道，但機會都沒把握住，平常擅長打飛球的打者也沒有正常發揮，可能我們高張力的比賽經驗太少了。」

何樺今年升上國三，最快球速已超過130公里，今天上午的複賽還對宜蘭三星國中敲出陽春砲，投打俱佳。何樺表示，「教練賽前就要我準備，有狀況隨時會上去中繼，所以今天狀況還不錯，可惜後面控球失準。」

台北城市盃28日將進行最後四強賽與決賽，上午8時在新生公園棒球場進行「桃園內戰」新明國中對仁和國中、觀山D球場是中山挑戰長安，11時回到新生公園棒球場展開季軍戰與冠軍戰。

長安國中鄭品紳完投7局無失分。圖／台北市棒球協會提供
長安國中鄭品紳完投7局無失分。圖／台北市棒球協會提供

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