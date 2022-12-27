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經典賽／轉播表來了！愛爾達47場比賽全都播

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2023世界棒球經典賽47場比賽，將由中華電信MOD、Hami Video、愛爾達電視全場次轉播。圖／愛爾達體育台提供
2023世界棒球經典賽47場比賽，將由中華電信MOD、Hami Video、愛爾達電視全場次轉播。圖／愛爾達體育台提供

世界棒球經典賽明年回歸，20隊將於3月8日到22日兵分台灣台中、日本東京、美國佛羅里達及亞利桑納四地開戰，中華隊第一輪將以地主身分在洲際球場迎戰A組列強。中華電信MOD、Hami Video、愛爾達電視共同取得新媒體獨家轉播權，47場比賽全場次轉播。

明年經典賽第一輪A組賽事3月8日在洲際球場點燃戰火，中華隊將與古巴、荷蘭、義大利和透過資格賽晉級的巴拿馬交手，爭取分組前兩名前進東京巨蛋的八強賽資格。

中華隊本屆由統一獅隊總教練「大餅」林岳平執掌兵符，與高志綱（首席兼捕手教練）、曾豪駒（打擊教練）、彭政閔（打擊教練）、許銘傑（投手教練）、王建民（牛棚教練）、陳江和（內野守備教練）、張建銘（外野守備兼跑壘教練）、劉品辰（體能教練）組成教練陣容；球員50人名單則不亮牌，將於明年1月6日提交35人集訓名單、 2月7日公布30人正式名單。

其他各組賽事同樣精彩可期，大聯盟開放40人名單選手參戰，「二刀流」球星大谷翔平、「混血王子」達比修有應允披上日本隊戰袍，搭配日本職棒三位今年飆出「無安打比賽」的強投佐佐木朗希、山本由伸、 今永昇太，投手戰力堪稱史上最強，日本隊第一輪將在東京巨蛋迎擊B組對手南韓、澳大利亞、中國以及捷克，瞄準第3座冠軍。

MOD愛爾達電視部署專業球評，包括「草總」謝長亨教練、鄭景益教練、耿伯軒教練、曹竣揚教練以及資深媒體人林煒珽、王翊亘，搭配主播群洪志瑋、吳昇府、魏楚育、李祐廷，完整呈現47場賽事。

愛爾達電視董事長陳怡君表示：「世界棒球經典賽是國際棒球交流的最高殿堂，我們很榮幸在2023年第一季能為台灣觀眾呈現這項頂級賽事，期待與球迷朋友一同透過螢幕為中華隊集氣，同時欣賞大聯盟球星代表國家隊出征的風采。」

2023世界棒球經典賽收視平台:

【電視平台】

中華電信 MOD 愛爾達體育1-3 台 (CH200-202)

【網路／行動平台】

Hami Video http://hamivideo.hinet.net/

ELTA TV 愛爾達電視 http://elta.tv/

2023世界棒球經典賽第一輪分組與賽程（台灣時間）

A組：台灣、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬

3/8-3/12＠洲際球場

3/08 12:00 古巴 vs.荷蘭 愛爾達體育 1 台 Live

3/08 19:00 巴拿馬 vs. 台灣 愛爾達體育 1 台 Live

3/09 12:00 巴拿馬 vs. 荷蘭 愛爾達體育 1 台 Live

3/09 19:00 義大利 vs. 古巴 愛爾達體育 2 台 Live

3/10 12:00 古巴 vs. 巴拿馬 愛爾達體育 1 台 Live

3/10 19:00 義大利 vs. 台灣 愛爾達體育 1 台 Live

3/11 12:00 巴拿馬 vs. 義大利 愛爾達體育 1 台 Live

3/11 19:00 荷蘭 vs. 台灣 愛爾達體育 1 台 Live

3/12 12:00 台灣 vs. 古巴 愛爾達體育 1 台 Live

3/12 19:00 荷蘭 vs. 義大利 愛爾達體育 1 台 Live

以下轉播頻道待公布（預計2023年2月公布）

B組：日本、韓國、澳大利亞、中國、捷克

3/9-3/13＠東京巨蛋

C組：美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國

3/12-3/16＠大通球場

D組：波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、以色列、尼加拉瓜

3/12-3/16＠馬林魚球場

八強賽

3/15、3/16＠東京巨蛋

3/18、3/19＠馬林魚球場

四強賽

3/20、3/21＠馬林魚球場

冠軍戰

3/22＠馬林魚球場

棒球 經典賽 中華隊

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