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中職／小龍裡出新「複翁」？郭天信、李凱威都有可能

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊近期展開談薪，郭天信（左二）、李凱威（右二）是指標人物。圖／味全龍隊提供
味全龍隊近期展開談薪，郭天信（左二）、李凱威（右二）是指標人物。圖／味全龍隊提供

味全龍隊近期啟動談薪，已與部分選手初步交換意見，指標人物郭天信李凱威，領隊丁仲緯肯定絕對都是加薪，經紀公司也有提出複數年合約的構想，球團也不排斥，對於在「小龍」裡誕生複數年合約，丁仲緯表示不無可能。

龍隊目前為「現在進行式」的複數年合約有王維中（至2025年）、吉力吉撈‎．鞏冠‎（至2023年），林智勝今年打出老將價值，球團朝複數年合約洽談，除了這3人之外，龍隊還有可能出現其他「複翁」。

龍隊近期展開談薪，已與部分選手交換意見，其中就包括隸屬同一家經紀公司的郭天信、李凱威。丁仲緯表示，「這兩個當然是比較指標，都有拿到獎項，也對球隊貢獻滿大，一定有加，幅度還未知。」經紀公司也有提出複數年合約的想法，雙方都會審慎評估。

郭天信今年月薪25萬，李凱威則是21萬，兩人都已連兩年繳出好成績，攻守表現穩健，進入龍隊前不帶職棒資歷的「小龍」裡，第一紙複數年合約、甚至第一位月薪3字頭的選手，有望在「天威連線」之間誕生。

龍隊去年已在調薪上展現不會吝於為有貢獻的選手大幅加薪，郭天信、李凱威、徐若熙、林子昱當時都獲得9萬以上的調幅，加薪5萬以上則有捕手蔣少宏、後援投手呂偉晟、陳冠偉，而今年郭天信、李凱威、陳冠偉都獲得獎項肯定，「薪」情同樣備受矚目。

李凱威 郭天信 陳冠偉

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