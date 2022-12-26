城市盃／內城女將守外野秀美技 遇到偶像拿莫先找勇氣

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽26日進入預賽最終日，宜蘭內城國中、新竹縣關西國中雖都已無緣晉級，仍戰得難分難解，最終5：5言和，不過對內城小女將何采璇來說是最好的一天，在觀眾席上巧遇偶像拿莫．伊漾。

內城是社團性質球隊，只有課餘時間與假日練球，起初只有5名社員，將校內的草地整理成場地，場上表現也慢慢追上體育班球隊。總教練李寧就是出身名門西苑中學、國立體大的科班生，許多同學都是職棒球員，例如味全龍捕手劉時豪。

「我看過太多同學的成績根本就像樂透號碼，我不希望下一代跟我們走一樣的路。」李寧笑說，雖然這群孩子成績普普通通，但不一定要有什麼學問，因為學習對學生來說就是最基本的事，「我們球隊有畢業的學生學科成績在縣內是頂尖的，證明打球的孩子也是可以讀書。」

也就是這樣的環境，讓女生也有機會參與，何采璇在萬綠叢中一點紅，父母都是田徑選手的她也遺傳了優良運動細胞。國小原是羽球隊，但實在太愛打棒球，她就跟一群「臭男生」一同追逐棒球夢，今天在第3局替補上場守右外野，面對一顆平飛球演出精彩接殺。

「外野平飛球最難接，所以平常都有多練。」何采璇表示，雖然升上國中後，家長跟她討論是否跟其他女孩子一樣改打壘球，但還是對棒球難以忘情，「其實只有換衣服的時候要離開，其他跟大家都沒什麼不同。」

何采璇的偶像是味全龍隊郭天信跟拿莫．伊漾，今天在龍隊主場天母球場出賽，還在觀眾席巧遇前來看球的拿莫．伊漾，鼓起勇氣跟偶像索取簽名跟拍照。

內城由吳鈺帆先發蹲捕，還上場後援，被李寧稱讚是「硬底子」。吳鈺帆國小是科班生，還是主戰投手，但小六手臂出問題，到內城後教練讓他「停機」一年，近期才慢慢走回投手丘，今天直球、曲球的搭配相當漂亮，1.1局沒讓對手上壘，「現在手不痛了，就是看教練安排，蹲捕手可以綜觀大局，也很有挑戰性。」

最後一場由預賽火力最強的桃園新明迎戰屏東鶴聲，全場敲出12支安打，加上近半年才改練先發投手的張以承僅用54球完封，16：0獲勝，小組賽3戰共得38分，3連勝晉級複賽。

總教練黃湋志把重點放在投手群，「以全國賽來說我們投手戰力不足，張以承國小有練過，就讓他試試看，今天變化球控得不錯。」

張以承在就讀大勇國小時期蹲捕，壯碩身材與打擊威力被稱作「大勇林泓育」，但當時他曾表示對專職捕手興趣缺缺，現在還真的有機會轉型，完封5局飆5K，另貢獻4支2，投打俱佳。