爆米花／吳昇峰盼鞏固地位 變配球率合庫搶勝

爆米花棒球賽決賽合作金庫王牌投手風範不減，吳昇峰6.2局無失分，率隊3比1擊敗台電。35歲的吳昇峰坦言受到年輕球員刺激，想辦法鞏固先發位置，今天逆向思考、改變配球收到成效。

2022年爆米花棒球聯盟決賽採雙敗淘汰賽制，合作金庫昨天首戰擊敗台北興富發隊，今天與台灣電力棒球隊交手，合庫派出35歲投手吳昇峰先發。

合庫陣中U23世界盃棒球賽國手李亦崴1局就開轟，陽春砲幫助球隊取得領先，7局再敲出適時安打送回球隊第2分，合庫8局再靠著陳智輝安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利，再1勝就可以完成爆米花3連霸目標。

吳昇峰今天總計用86球投6.2局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、1次保送，無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣。總教練王燕國稱讚吳昇峰表現100分，靠著經驗壓制台電，合庫預賽幾乎都輸台電，今天算是報一箭之仇。

吳昇峰坦言，最近受到陣中年輕投手群的刺激，包括昨天先發勝投馬駿威，以及之前投出無安打完封勝的賴延峰，「感覺有威脅到自己先發的地位，希望拿出好表現鞏固位置，延續留在場上的時間。」

吳昇峰年紀已經不算在巔峰，又是碰上熟悉的台電對手，他透露，賽前有跟捕手溝通，逆向思考採不同的配球方式，今天配球9成是捕手主導，也感謝捕手引導，「我的球威沒有以往好，控球也不如以往精準，想辦法不要製造大局、經驗取勝。」

今天儘管用球數精簡，但7局有危機時還是選擇相信後面的投手，吳昇峰也表示，棒球是團隊運動，至於還可以在場上投幾年說不準，他只希望可以用先發投手的身分投到退休。

合庫李亦崴早上公司報到 爆米花馬上開轟建功

合作金庫U23世界盃國手李亦崴今天早上報到成正式職員，下午爆米花關鍵比賽就有好表現，首局開轟、單場2安貢獻2分打點，總教練王燕國直言是「巧合」，也稱讚他變得更成熟。

合作金庫棒球隊23歲野手李亦崴先前是球隊預備球員，今天早上正式向公司報到成職員，總教練王燕國笑說，早上去辦公室報到時，合庫棒球隊顧問許順益隨口說，「李亦崴只要今天打安打，我們就會贏球」，沒想到真的成真，也算是巧合。

爆米花棒球聯盟決賽採雙敗淘汰賽制，合作金庫昨天首戰擊敗台北興富發隊，今天碰上熟悉的對手台灣電力棒球隊，李亦崴1局1人出局後敲出陽春砲，3局獲得觸身球保送，7局適時安打送回球隊第2分，打擊表現不錯，率隊以3比1拿勝。

王燕國表示，李亦崴第一局就開轟，教練團也有嚇一跳，因為他近期狀況沒有很穩定。被問起是不是因為早上有「好事」發生才會這麼順，王燕國笑說是巧合，但也稱讚李亦崴經過U23國際賽洗禮，無論打擊、守備都變得更成熟，將是球隊未來的主力。

李亦崴表示，今天台電的投手狀況可能也沒有這麼好，抓到一顆失投球就打成全壘打，上次開轟已經是春季聯賽，只是剛好對手也是台電。

李亦崴表示，今天早上和張文賢一起去公司報到，算是放下心中的大石頭，心情比較好、比較放鬆，可能也帶來好表現。李亦崴透露，之前雖然有職棒球隊詢問，但沒有講得很明，現在確定報到後，再想要挑戰職棒的機率就很低了。

李亦崴表示，U23世界盃期間體重胖到95公斤，近期積極減重，目前體重回到80公斤，力量多少還是會影響，但有感覺速度比較敏捷一點。

今天關鍵比賽有好表現，但李亦崴表示，比起安打、打點這些不能控制的東西，更在意守備表現，今天在處理雙殺上有瑕疵，應該可以更好。