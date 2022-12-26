中職／寒假作業寫超快 兄弟證實「福樂」回歸、象魔力也快了

中信兄弟隊洋將布局跑第一，洋捕福來喜、洋投泰樂確定新球季續當兄弟，左投象魔力的回歸也已有共識，加上有複數年合約的德保拉，3洋投1洋砲就定位。

兄弟今年完成二連霸，季外軍備戰也展現超高效率，球團今天對於洋將簽約進度證實，「福來喜、泰樂確認會繼續在兄弟奮戰。」至於象魔力的部分，球團表示，「一直都有保持聯繫，對於明年的回歸也有達成一定共識，還要等最後確認。」

福來喜在7月回到一軍後坐穩本壘指揮官的位置，被視為帶動投手表現升級的關鍵人物，泰樂則在球季尾聲助拳，表現亮眼，都在兄弟季後設定續約名單中，都已議約完成，確定明年回到陣中。

季中離隊的象魔力，未獲南韓職棒SSG登陸者隊續約，兄弟與他保持密切聯繫、爭取回鍋，對於明年穿回兄弟戰袍已有共識。