高球／中國信託邀請賽首度南下 64名女將爭百萬冠軍獎金

邁入第11年的中國信託邀請賽，今年首度南下，29日將在高雄高爾夫俱樂部展開一連3天賽程，中國信託商業銀行贊助的旅日好手盧曉晴返台參賽，旅美好手程思嘉和彭婕，以及前冠軍侯羽桑和安禾佑等好手都集合，角逐100萬元新台幣的冠軍獎金。

中國信託副董事長陳國世提到，近兩年雖遇新冠肺炎疫情攪局，中國信託邀請賽仍排除萬難舉行，讓台灣優秀選手有發揮舞台，也盼中國信託銀行支持的女將能在國際殿堂有好表現，讓世界看到台灣好手。

今年賽事首度移師南台灣，高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫今天記者會上也歡迎眾女將親臨；台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞也說，賽事特別到高雄舉辦，除可讓南台灣球迷可以一睹球員風采，參賽女將也可感受南台灣的陽光與熱情。