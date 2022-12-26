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高球／中國信託邀請賽首度南下 64名女將爭百萬冠軍獎金

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
2022中國信託邀請賽今天舉辦記者會，中國信託副董事長陳國世（右三）、旅日好手盧曉晴（左三）等為賽事舉行啟動儀式。記者曾思儒／攝影
2022中國信託邀請賽今天舉辦記者會，中國信託副董事長陳國世（右三）、旅日好手盧曉晴（左三）等為賽事舉行啟動儀式。記者曾思儒／攝影

邁入第11年的中國信託邀請賽，今年首度南下，29日將在高雄高爾夫俱樂部展開一連3天賽程，中國信託商業銀行贊助的旅日好手盧曉晴返台參賽，旅美好手程思嘉和彭婕，以及前冠軍侯羽桑和安禾佑等好手都集合，角逐100萬元新台幣的冠軍獎金。

中國信託副董事長陳國世提到，近兩年雖遇新冠肺炎疫情攪局，中國信託邀請賽仍排除萬難舉行，讓台灣優秀選手有發揮舞台，也盼中國信託銀行支持的女將能在國際殿堂有好表現，讓世界看到台灣好手。

今年賽事首度移師南台灣，高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫今天記者會上也歡迎眾女將親臨；台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞也說，賽事特別到高雄舉辦，除可讓南台灣球迷可以一睹球員風采，參賽女將也可感受南台灣的陽光與熱情。

2022中國信託邀請賽賽前將舉辦職業業餘配對賽，中信兄弟棒球隊球星詹子賢應邀參與，將為中國信託慈善基金會「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」募集善款；正式賽程29到31日舉行，免費開放球迷進場，主辦單位還準備多項獎品供球迷抽獎。

2022中國信託邀請賽29日開戰，今天舉辦記者會。記者曾思儒／攝影
2022中國信託邀請賽29日開戰，今天舉辦記者會。記者曾思儒／攝影
2022中國信託邀請賽今天舉辦記者會，中國信託副董事長陳國世（右三）、旅日好手盧曉晴（左三）等為賽事舉行啟動儀式。記者曾思儒／攝影
2022中國信託邀請賽今天舉辦記者會，中國信託副董事長陳國世（右三）、旅日好手盧曉晴（左三）等為賽事舉行啟動儀式。記者曾思儒／攝影

高爾夫 程思嘉 侯羽桑

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