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爆米花／吳柏毅會玩球當功臣 康明杉向國家隊推薦

中央社／ 新北26日電
爆米花棒球賽決賽桃園市隊26日與台北興富發交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，桃園市吳柏毅（前）攻守俱佳，率隊以11比6拿勝。 中央社
爆米花棒球賽決賽桃園市隊26日與台北興富發交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，桃園市吳柏毅（前）攻守俱佳，率隊以11比6拿勝。 中央社

爆米花棒球賽決賽桃園市隊今天與台北興富發交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，桃園市吳柏毅攻守俱佳率隊以11比6拿勝，總教練康明杉大力向亞運、亞錦教練團推薦，「很會玩球的球員」。

2022年爆米花棒球聯盟決賽桃園市成棒隊昨天不敵台灣電力棒球隊、落入敗部，今天與台北興富發隊交手沒有退路，桃園市隊8局打完1分領先，但9局有狀況，外野手處理球有隱形失誤，讓台北興富發隊邱珈麒跑出場內全壘打、扳平比數。

兩隊鏖戰至延長賽第11局上，桃園市隊靠著吳柏毅適時安打先拿1分，陳喆閎、徐子峻接連安打添分，桃園市隊單局攻下5分、奠定勝基；11局下壘上有人危機，吳柏毅游擊飛撲美技替球隊守住勝利、保住生機。

桃園市隊總教練康明杉賽後直呼：「比賽太刺激了，每個play都是關鍵」。面對延長賽每個球員都很緊張，康明杉直誇吳柏毅很會玩球，「他是很好的游擊手，強烈建議亞運、亞錦教練團可以考慮。」

康明杉表示，吳柏毅心理素質很好，超過30歲要挑戰職棒比較難一點，但他是比賽型的選手，很適合去打國際賽。

吳柏毅就讀平鎮高中時期兩度當選國手，但成棒過後就沒有國手資歷，很想要再當一次國手，「就算是培訓也好，抱著學習的心態去交流。」

31歲的吳柏毅受限身材，但他表示身高不如人，就要靠後天的努力，訓練很重要，他對自己的游擊守備很有信心，「範圍和扎實度是我的優勢。」

吳柏毅高中同屆的球員還有現役中職統一獅隊投手邱浩鈞，吳柏毅5年前有去參加中職測試會，但沒有獲得青睞，他表示現在已經沒有職棒夢了，就是想要拚國家隊。

棒球 中職

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