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日職／宇宙軟銀灑錢不手軟！狂簽九球員日媒驚呼「鬼補強」

聯合新聞網／ 綜合報導
包含前火腿強打近藤健介，軟銀在季後已經補強多達九位選手。圖擷自youtube
包含前火腿強打近藤健介，軟銀在季後已經補強多達九位選手。圖擷自youtube

福岡軟體銀行鷹在2022年賽季，儘管季中都還保持領先地位，卻在季末幾場失速，將洋聯冠軍拱手讓給歐力士隊。為了重新打造冠軍陣容，軟銀季後補強毫不手軟，目前含洋將已經簽下多達九名球員，企圖心可見一斑。

根據日本媒體「Full-Count」報導，軟銀在25日宣布簽下前大聯盟救援王，上個賽季效力千葉羅德海洋隊的投手歐蘇納（Roberto Osuna）。歐蘇納去年出賽29場，拿下4勝1敗、9個中繼點和10次救援成功，防禦率低到只有0.91，展現出十足的壓制能力。本來一度傳出已和羅德隊續約，但現在卻被軟銀挖角。

此外，軟銀還透過自由球員市場，網羅了前火腿強打近藤健介，以及前橫濱主戰捕手嶺井博希。另外在今年日職首次舉行的「現役選秀」中，挑中今年出賽34場，防禦率4.08的後援投手古川侑利，還與樂天戰力外左投渡邊佑樹簽下育成契約。

其他洋將部分，軟銀還延攬了前阪神洋投貢克爾（Joe Gunkel）、前大聯盟馬林魚內野手阿斯圖迪略（Willians Astudillo）、大西洋聯盟MVP外野手霍金斯（Courtney Hawkins），以及和一位15歲的多明尼加選手歐斯納（Jose Ozuna）簽下育成合約等等，在投打兩方面都獲得重大補強。至今加總起來，已簽下多達九名選手，動作之積極也被媒體驚呼是「鬼補強」。

日本 軟銀

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