爆米花／林奕丞完美壓制、陳聖賢關鍵安 4強決賽台電搶首勝
爆米花棒球聯盟今天決賽台灣電力首戰與桃園市隊交手，台電低肩側投手林奕丞7局無失分、完美壓制，加上陳聖賢4局敲出關鍵三壘打帶起氣勢，率隊以6比0拿勝，明天將與合作金庫交手。
2022年爆米花棒球聯盟4強決賽今天開打，比賽採雙敗淘汰賽制，台灣電力成棒隊首戰與桃園市成棒隊交手，台電派出23歲低肩側投手林奕丞先發。
林奕丞3局稍微有狀況，1人出局後投出保送、被敲安打，2人出局後再投出保送讓對手攻占滿壘，穩住陣腳、抓到第3個出局數、力守不失分。
台電前3局沒有拿下分數，4局靠著林軒逸適時安打先馳得點，陳聖賢關鍵三壘打、一棒3分拉開領先差距，5局、7局再各添1分，順利拿下比賽勝利。
林奕丞今天總計投7局僅被敲出2支安打，投出6次三振、2次保送，沒有失分，總教練鄭竣哲誇獎「表現完美」。
林奕丞今年初還就讀台體大時就有到台電實習，畢業後選擇加入台電，他表示，有評估過自己的個性，還有衡量如果打職棒可以打多久，沒有特別突出的話，台電會是相對合適的選擇。
加入台電不到一年，林奕丞表示，社會隊與學生球隊當然還是不太一樣，強度有差，氛圍也不同，但也因此有所成長，心態上進步很多、變得比較沉穩。
爆米花決賽首日，去年完成2連霸的合作金庫擊敗台北興富發隊，台電擊敗桃園市隊，台電、合庫明天交手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言