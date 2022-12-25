諸羅山盃／最愛江坤宇 華勛小四游擊手黃政惒策動三殺

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天出現罕見三殺守備，是由桃園市華勛國小白隊游擊手黃政惒所策動，還幫助球隊以2：0擊敗苗栗烏眉國小楓樹分校，收下本屆賽事首勝。

華勛國小這次兵分兩路，紫隊為一軍主力，白隊則是橫跨二到六年級，以小四生居多，策動三殺的黃政惒就是四年級生，那是在4局上滿壘時，黃政惒先接殺對手敲出的游擊飛球，在快速傳往二壘，二壘手轉傳一壘，完成三殺終結攻勢。

黃政惒演出美技，教練王嘉威嚇一跳，大讚：「可以說是超齡演出。」王嘉威表示，球隊沒球場可以練習，都在水泥地訓練，練跑壘比較多，會提醒選手守備觀念，「剛好兩周前打市內軟式聯賽，一軍紫隊學長也三殺對手。」

黃政惒表示，當時接球有看到跑者離壘，因此趕快傳球，這是第一次出現三殺守備。黃政惒今年暑假才轉學至華勛國小，先前是打小小馬社區棒球，因父親有打壘球較早接觸，守備位置包括二壘、游擊，最欣賞中信兄弟內野手江坤宇，向他學習。

黃政惒的名字特殊，尤其「惒」（音同和）相當少見，他指出，這是媽媽要他用心在球場上，因此名字中加了「心」，爸媽對他打棒球都很支持。

華勛白隊今天是靠2局下邱韋豪、彭子嘉安打帶起攻勢，隨後再以內野滾地球搶進2分，加上投手車輪戰，三任投手沒被敲出任何安打，只有4局上因2保送加上1次失誤製造危機，但有黃政惒美技解圍。