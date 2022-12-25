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經典賽／美國同意放人 大聯盟古巴球員可參賽

中央社／ 哈瓦那24日綜合外電報導
洋基隊查普曼為古巴球員。 法新社
洋基隊查普曼為古巴球員。 法新社

古巴今天表示，美國已同意讓一些效力於美國職棒大聯盟MLB的頂尖古巴好手披上國家隊戰袍，參加世界棒球經典賽（World Baseball Classic）。

古巴棒球協會會長培瑞斯帕爾多（Juan ReinaldoPerez Pardo）在聲明中表示，預定在明年3月進行的經典賽，主辦單位已經收到通知，目前在MLB打球的古巴球員，或目前住在美國的古巴人，都可以加入古巴代表隊參加經典賽。

他補充道，古巴參賽名單，會在美國同意放行一事正式生效後宣布。

這將會是卡斯楚（Fidel Castro）1959年發動革命成功以來，第1支由來自古巴、美國兩國的古巴球員所組成的古巴代表隊。

古巴外交部副部長柯西奧 （Carlos Fernandez deCossio）本月稍早表示，美國阻擋部分古巴頂尖球員參加經典賽。

古巴已要求一些近年叛逃的球員，代表祖國古巴參加經典賽。

因為美國在冷戰（Cold War）時期施行的禁運措施和最近採取的制裁行動，導致與古巴的商業、財務交易變得複雜甚至無法完成交易，讓古巴球員如果不用叛逃的方式，就沒辦法和美國的球隊簽約。

因此，古巴棒球人才在過去10年逃離祖國的人數達到前所未有的高峰，國內好手被掏空，民族自信心也跟著受創。

根據古巴國營媒體報導，過去6年期間，有超過650名古巴球員叛逃到美國或其他地方。

古巴才華洋溢的球員，讓他們奪下1992巴塞隆納、1996亞特蘭大、2004雅典3屆奧運棒球金牌，但2020東京奧運，古巴首度沒拿下參賽權。

古巴本屆經典賽首役預計於明年3月8日在台灣登場。

經典賽 棒球 MLB

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