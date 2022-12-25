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日職／感謝棄打從投恩人 張奕向金子千尋致敬

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅日投手張奕。圖／聯合報系資料照
旅日投手張奕。圖／聯合報系資料照

前澤村賞投手金子千尋日前宣布引退，旅日台灣投手張奕特別對這位曾經同隊的前輩表達感謝，兩人不僅曾是歐力士隊隊友，金子千尋更可說是張奕能夠順利「棄打從投」的一大恩人。

「金子桑，18年來辛苦了。」張奕有感於23日宣告引退的金子千尋，當天於個人IG限時動態發文表示，自己在轉投手的那段時間，是透過研究金子千尋投球動作作為學習目標。

張奕今年作為補償球員轉戰西武隊，但在那之前從2017年擔任育成選手以來，在歐力士隊待了6年，金子千尋則是從2006到2018年都效力於歐力士隊，2019年轉戰火腿隊後，到今年季後因未獲得合約而宣布引退。

張奕透露，金子千尋在2018年下二軍時，兩人曾在練習時聊了大約1小時，「當時指導的內容，到現在都還很受用，真的非常感謝，這18年來辛苦你了。」

張奕原本是以野手身分加入歐力士隊，因發展不順，在2018年開始轉任投手，2019年晉升支配下選手，短短一年就能成功轉換跑道，金子千尋的幫助他感念在心，也一直以這位學長努力的身影作為榜樣。

前澤村賞投手金子千尋日前宣布引退，旅日台灣投手張奕在個人IG上特別對這位前輩表達感謝。圖／取自張奕個人IG
前澤村賞投手金子千尋日前宣布引退，旅日台灣投手張奕在個人IG上特別對這位前輩表達感謝。圖／取自張奕個人IG

張奕 歐力士 西武

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