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爆米花／馬駿威專職先發表現穩定 合庫決賽首勝

中央社／ 新北25日電

爆米花棒球聯盟決賽開打，合作金庫馬駿威專職先發表現穩定，今天首戰與台北興富發隊交手，馬駿威先發6局無失分，率隊以4比0拿下首勝，挑戰3連霸有信心。

2022年爆米花棒球聯盟4強決賽今天在三重棒球場開打，去年完成2連霸的合作金庫成棒隊首戰與台北興富發隊交手。

合庫派出馬駿威先發，總計投6局僅被敲出1支安打，投出5次三振、3次四壞保送，無失分，好投壓制，黃健隆中繼2局飆出5次三振，王政浩後援1局投出2次三振，3人聯手賞給興富發隊12次三振，沒有失掉任何分數。

合庫開賽就有攻勢，1局靠著陳孝允安打、失誤、楊振裕適時安打先馳得點，2局馬文修二壘打，再靠著安打、失誤跑回第2分。

合庫楊振裕5局再敲安打送回1分，8局林瀚率先敲出安打，靠著隊友攻勢串聯，替球隊多跑回1分保險分；楊振裕單場2安2打點，打擊表現最亮眼。

馬駿威此次爆米花表現亮眼，預賽總計4場先發出賽、戰績4勝，決賽首戰好投幫助球隊搶下勝利。合庫總教練王燕國表示，馬駿威之前因為定位不明確，可能比較不習慣，在爆米花開打前的練習賽，開始讓馬駿威嘗試定位先發，投得很好、也很有心得，調整得很好，表現很穩定。

合庫投手戰力完整，王燕國對挑戰3連霸有信心，也提到目前投手群都很健康，每個人都可以用，如果狀況正常、應該沒有問題。

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