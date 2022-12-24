諸羅山盃少棒賽不畏寒流熱情開幕 249支勁旅競技

第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天下午在嘉義市立棒球場開幕，小選手以滿滿熱情與活力面對寒流，場面十分熱鬧，共有249支勁旅於嘉義縣市12處球場精彩開打。市長黃敏惠期勉小選手快樂打球，以球會友，互相切磋交流，打出理想成績。

黃敏惠、教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、中華民國學生棒球運動聯盟理事長竇國詔、美國在台協會高雄分處處長黃東偉，以及宣傳大使、旅美選手陳柏毓等人共同擔任開球投手，為接下來6天鏖戰拉開序幕。

黃敏惠表示，今年因疫情緣故無法邀請海外隊伍，但仍有249隊參與，包含離島的澎湖、金門也都遠道而來，甚至有日僑學校共襄盛舉，報名相當踴躍。嘉義市是棒球原鄉，KANO征戰甲子園的故事讓人熱血沸騰，諸羅山盃少棒賽更是許多棒球小選手的重要競技場，期勉小選手快樂打球，以球會友。

棒壇的明日之星陳柏毓擔任本賽事代言人，他致詞時激勵小選手不要在意輸贏，重要的是在球場上享受比賽的每一刻。

陳柏毓曾獲得2016年華南金控盃全國青少棒錦標賽最有價值球員、2019年U-18世界盃棒球賽冠軍，2020年10月加盟美國職棒匹茲堡海盜隊。

教育處表示，開幕活動請來職棒啦啦隊、吉祥物、日僑雷公隊、大業國中棒球隊及外師等，展開一系列表演，炒熱現場氣氛，接著播出歷年賽事精華影片，讓大家回顧精彩賽事，再由嘉義市博愛國小棒球隊，進行運動員代表宣誓。