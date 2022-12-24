富邦U18／新北藍陳睦衡3戰沒讓人上壘 投手群最大收穫

新北藍（穀保）陳睦衡在富邦U18冠軍戰中繼好投，被總教練周宗志點名是投手群最大收穫，此次3戰登板沒讓打者上壘，他希望可以再增加肌力，希望能做到投打平衡。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰新北藍隊與新竹市隊交手，新北藍隊陳睦衡4局危機時登板，總計投3.1局沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四壞保送，無失分，化解可能再掉分的危機，幫助球隊以7比1奪冠。

陳睦衡國中就是投手，曾因傷休息一年，國三回到投手丘丟完後手部又開始痛，進到穀保後教練團讓他完整休息，高二才又重回投手丘，預賽首次登板就飆速145公里，表現亮眼，當時總教練周宗志給陳睦衡的功課是危機登板磨鍊。

陳睦衡今天危機登板，沒有讓教練團失望，周宗志直言：「陳睦衡是此次投手群最大的收穫」，尤其是冠軍戰登板，面對危機可以冷靜收拾，代表他具有這樣的能力，接下來木棒聯賽、明年度的玉山盃選拔賽，會是投手群可用之兵。

陳睦衡此次總計3次登板，投7.1局沒有被敲出安打、沒有投出四壞保送，投出9次三振，他自評做最好的地方是3場比賽都沒有讓打者上壘，減少上壘也可以減少投手群的壓力。

陳睦衡透露，今天冠軍戰牛棚其實沒有投很多顆，有發現直球狀況不好，還好變化球可以投進好球帶，「教練問可不可以上場，我還是說我可以，相信自己，變化球丟得準，就可以掩護直球」。

陳睦衡是可投可打好手，此次投球表現亮眼，但打擊方面反而發揮不如預期，他希望可以平衡發展，另外肌力也需要再強化，投手還要兼任野手，肌力如果不足、狀況會掉很快。

陳睦衡和新北白隊陣中鶯歌工商投打二刀林鉑濬也有好交情，林鉑濬是季軍戰勝投，也拿下最佳9人投手獎，陳睦衡笑說要林鉑濬放慢腳步，「讓我盡量追一下他」。