中職／小白主持+全場跳應援 宋晟睿球迷會有主場fu
中信兄弟隊外野手宋晟睿連續兩年舉辦球迷見面會，今年由應援團團長小白擔任主持人，活動尾聲全場還一起跳應援曲，讓宋晟睿連球迷會都感覺有主場優勢。
宋晟睿今年在二軍逐漸展現長打能力，雖然在一軍多在比賽後段才上場負責守備工作，但穩定的守備能力及優異的跑壘速度，獲得教練信任並帶進總冠軍賽名單。本季還有登板擔任投手的表現，展現出讓人眼睛為之一亮的球速，更讓教練團明年對他燃起規畫二刀流的想法。
宋晟睿今天在南港中信園區雅悅會館舉辦聖誕球迷見面會，會上分享休賽季生活，剛從日本旅遊回來的他，更準備了小糖果發給參加的球迷們。
活動中除了與球迷玩遊戲互動，經紀公司也準備他喜歡的糖果及獨家贈品增添遊戲樂趣，每位球迷入場都拿到聖誕餐盒與客製化小贈品，希望讓球迷都能感受到濃濃的聖誕氣息。
宋晟睿表示，感謝球迷一路對他的支持，雖然本季前半段自己的表現沒有很好，但球迷也都一直支持鼓勵著他，希望未來自己可以越來越好，活動最後全場還一起與宋晟睿跳應援曲，為球迷會畫下完美的句點。
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