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富邦U18／新北藍五連霸 劉俊緯奪MVP 全隊包10獎

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽最後一天，新北藍劉俊緯24日冠軍戰全場3安2打點，助隊完成5連霸，劉俊緯也獲選大會MVP。 中央社
2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽最後一天，新北藍劉俊緯24日冠軍戰全場3安2打點，助隊完成5連霸，劉俊緯也獲選大會MVP。 中央社

新北富邦U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊展現王者氣勢，以7：1擊敗新竹市隊，完成五連霸，也由劉俊緯拿下最有價值球員，新北藍隊包辦10座個人獎項，成為大贏家。

新北藍隊在冠軍戰靠著投手孫易磊3.2局被敲6安、失1分，壓制新竹市打線，陳睦衡中繼3.1局更是沒被敲安打，加上黃仲翔後援1局，兩人皆無失分，守住勝利。

新北藍打線全場更敲出11支安打，1局上就靠著3支安打攻下2分，3局上再添1分，4局上則把握對手失誤，4支安打攻下3分，6局上同樣在對手失誤後再得1分。

新北富邦U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊以7：1擊敗新竹市隊，完成五連霸。圖／取自新北富邦U18棒球邀請賽臉書
新北富邦U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊以7：1擊敗新竹市隊，完成五連霸。圖／取自新北富邦U18棒球邀請賽臉書

游擊手劉俊緯此役扛3棒，單場敲3安貢獻2分打點，榮獲大會最有價值球員獎，另外打擊獎前三名都是新北藍隊，林佳緯、許子謙打擊率同為5成整，劉俊緯4成12排第三，林佳緯另外還拿下打點獎。

最佳陣容部分，新北藍隊二壘手許子謙、游擊手劉俊緯、外野手林佳緯及邱鑫都獲獎，加上總教練周宗志的教練獎，在總計18座個人獎中，包辦超過一半。

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