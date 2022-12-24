快訊

日本偶像人妻爆出軌 被抓包「手機APP紀錄性愛日期、何時見小王」

企業女壘／幫嘉南鷹三連霸 柯夏愛蟬聯年度MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，個人獎項得主揭曉。記者蘇志畬／攝影
2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，個人獎項得主揭曉。記者蘇志畬／攝影

2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，柯夏愛幫助福添福嘉南鷹隊完成三連霸，蟬聯年度MVP也帶走三振王，新世紀黃蜂隊王牌投手蔡珈蓁則以單季19勝、防禦率1.68拿下勝投、防禦率王雙冠，陳家宜更是如願搶下全壘打王。

頒獎典禮邀請中華奧會副主席蔡家福、企業女壘會長林昆漢、中華壘球協會副理事長吳尚謙，以及新北市體育處競技運動科科長謝秀瑜、台中市政府運動局局長李昱叡、高雄市政府運發局局長室主任藍偉仁等貴賓共襄盛舉。

今年企聯女壘由福添福嘉南鷹奪冠，新世紀黃蜂拿下亞軍，新北凱撒勇士排名第三。柯夏愛在去年U18世界盃率領中華女壘拿下銀牌，今年球技更有明顯成長，並且在季後賽表現出色，以下克上擊敗年度第一的新世紀黃蜂，蟬聯年度MVP，總冠軍賽MVP。

此外，嘉南鷹打者也有收穫，柯佳慧以4成90的打擊率，逆轉搶下打擊王寶座，李思詩再度蟬聯打點王；另外新北凱撒陳家宜搶下全壘打王，盜壘王則是由新北凱撒姜婷恩拿下。

個人獎項：

防禦率王：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)，1.68

勝投王：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)，19勝

打擊王：柯佳慧(福添福嘉南鷹)，打擊率4成90

全壘打王：陳家宜(新北凱撒)，12轟

打點王：李思詩(福添福嘉南鷹)，35分打點

盜壘王：姜婷恩(新北凱撒)，20次盜壘

三振王：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)，46次三振

內野金手套美技獎：藍慧賢(兆基穿山甲)

外野金手套美技獎：林沛昀(臺北臺產)

最佳總教練獎：張寧恩(福添福嘉南鷹)

最佳教練獎：黃慧雯(福添福嘉南鷹)

冠軍 MVP：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)

年度 MVP：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)，13勝6敗、防禦率3.09

最佳選手（各守備位置）

1. 投手：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)

2. 捕手：李思詩(福添福嘉南鷹)

3. DP：潘竹瑜(新世紀黃蜂)

4. 一壘手：林志霙(福添福嘉南鷹)

5. 二壘手：林鳳珍(新世紀黃蜂)

6. 三壘手：鄧宇媜(福添福嘉南鷹)

7. 游擊手：劉瑄(新北凱撒)

8. 外野手：沈嘉玟(新世紀黃蜂)、姜婷恩(新北凱撒)、陳雨庭(兆基穿山甲)

2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，福添福嘉南鷹隊拿下三連霸。記者蘇志畬／攝影
2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，福添福嘉南鷹隊拿下三連霸。記者蘇志畬／攝影

黃蜂 女壘

延伸閱讀

強化新北文史地域認知 文化局補助11本在地著作

與新北歡樂耶誕城共慶5周年 凱撒、趣淘漫旅推優惠

事實查核中心遭側翼圍攻 總編審轟真的有夠「豬隊友」

降價也沒用！好市多最強熟食「主角被換掉」 網直呼：太滅火不想買了

相關新聞

中職／「這些人可能來大聯盟」美媒點名林立是台灣最強球員

美國知名體育媒體《The Athletic》撰文評選今年各職棒聯盟最強的選手，榮獲中職年度MVP、打擊三冠王的樂天桃猿林立也出現在文中。 該文先是寫道，「賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平

中職／王彥程秋訓嘗試新東西 形容猿隊新日籍教練很溫柔

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天替富邦U18棒球賽開球是初體驗，他也分享今年秋訓的新嘗試；對於將到中職樂天桃猿隊當教練的真喜...

企業女壘／幫嘉南鷹三連霸 柯夏愛蟬聯年度MVP

2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，柯夏愛幫助福添福嘉南鷹隊完成三連霸，蟬聯年度MVP也帶走三振王，新世紀黃蜂隊王...

富邦U18／新北白奪季軍 王傳家不滿意：應有能力拚冠亞軍

富邦U18棒球賽季軍戰新北白隊投打發揮，投手群林鉑濬、韋宏亮聯手壓制，率隊以5比0擊敗高雄市隊、拿下季軍，平隊史最佳；但...

富邦U18／林鉑濬無安打5局破功 自評表現80分

富邦U18棒球賽季軍戰新北白隊投手林鉑濬前4局沒被敲出安打、直到5局破功，總計投5.2局無失分，率隊以5比0擊敗高雄市拿...

富邦U18／林鉑濬155公里火球壓制 新北白再奪季軍

新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊靠著林鉑濬先發5.2局壓制高雄市隊，還出現155公里火球，以5：0完封對手，隊史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。