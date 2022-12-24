企業女壘／幫嘉南鷹三連霸 柯夏愛蟬聯年度MVP

2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，柯夏愛幫助福添福嘉南鷹隊完成三連霸，蟬聯年度MVP也帶走三振王，新世紀黃蜂隊王牌投手蔡珈蓁則以單季19勝、防禦率1.68拿下勝投、防禦率王雙冠，陳家宜更是如願搶下全壘打王。

頒獎典禮邀請中華奧會副主席蔡家福、企業女壘會長林昆漢、中華壘球協會副理事長吳尚謙，以及新北市體育處競技運動科科長謝秀瑜、台中市政府運動局局長李昱叡、高雄市政府運發局局長室主任藍偉仁等貴賓共襄盛舉。

今年企聯女壘由福添福嘉南鷹奪冠，新世紀黃蜂拿下亞軍，新北凱撒勇士排名第三。柯夏愛在去年U18世界盃率領中華女壘拿下銀牌，今年球技更有明顯成長，並且在季後賽表現出色，以下克上擊敗年度第一的新世紀黃蜂，蟬聯年度MVP，總冠軍賽MVP。

此外，嘉南鷹打者也有收穫，柯佳慧以4成90的打擊率，逆轉搶下打擊王寶座，李思詩再度蟬聯打點王；另外新北凱撒陳家宜搶下全壘打王，盜壘王則是由新北凱撒姜婷恩拿下。

個人獎項：

防禦率王：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)，1.68

勝投王：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)，19勝

打擊王：柯佳慧(福添福嘉南鷹)，打擊率4成90

全壘打王：陳家宜(新北凱撒)，12轟

打點王：李思詩(福添福嘉南鷹)，35分打點

盜壘王：姜婷恩(新北凱撒)，20次盜壘

三振王：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)，46次三振

內野金手套美技獎：藍慧賢(兆基穿山甲)

外野金手套美技獎：林沛昀(臺北臺產)

最佳總教練獎：張寧恩(福添福嘉南鷹)

最佳教練獎：黃慧雯(福添福嘉南鷹)

冠軍 MVP：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)

年度 MVP：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)，13勝6敗、防禦率3.09

最佳選手（各守備位置）

1. 投手：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)

2. 捕手：李思詩(福添福嘉南鷹)

3. DP：潘竹瑜(新世紀黃蜂)

4. 一壘手：林志霙(福添福嘉南鷹)

5. 二壘手：林鳳珍(新世紀黃蜂)

6. 三壘手：鄧宇媜(福添福嘉南鷹)

7. 游擊手：劉瑄(新北凱撒)