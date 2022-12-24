快訊

日本偶像人妻爆出軌 被抓包「手機APP紀錄性愛日期、何時見小王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王彥程秋訓嘗試新東西 形容猿隊新日籍教練很溫柔

中央社／ 新北24日電
2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰24日在新莊棒球場舉行，賽前邀請來新北市穀保家商校友、旅日東北樂天金鷲隊投手王彥程擔任開球嘉賓。 中央社
2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰24日在新莊棒球場舉行，賽前邀請來新北市穀保家商校友、旅日東北樂天金鷲隊投手王彥程擔任開球嘉賓。 中央社

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天替富邦U18棒球賽開球是初體驗，他也分享今年秋訓的新嘗試；對於將到中職樂天桃猿隊當教練的真喜志康永，王彥程用「溫柔」形容他。

富邦U18棒球邀請賽冠軍戰今天在新莊棒球場舉行，由穀保家商代表的新北藍隊與成德高中代表的新竹市隊交手，冠軍賽前也請來穀保校友、旅日樂天金鷲隊投手王彥程擔任開球嘉賓。

王彥程笑說是第一次受邀開球、很緊張，冠軍戰還有上主播台擔任2局的球評，都是初體驗。

王彥程今年有參加Ｕ23世界盃棒球賽，11月返日參加秋訓，為期約2週，他表示今年秋訓的重點，教練團希望大家多嘗試，了解什麼東西是適合自己的訓練，他也嘗試了新的變化球，至於是什麼變化球種，他笑說是秘密，也提到多試一點東西是好事。

旅日生涯第4年，王彥程希望持續進步、有更好的決勝球，今年是旅日後第一次能在台灣過農曆年，預計明年1月底返回日本，但詳細時程還是要等球團通知。

中職樂天桃猿隊今天證實，新球季將請來曾任日職樂天金鷲隊教練的真喜志康永來台擔任教練，真喜志康永在日職樂天金鷲隊擔任過二軍育成教練、一軍內野守備跑壘教練、首席兼打擊教練、首席教練等，執教經驗豐富。

王彥程在日職二軍也有遇過真喜志康永，王彥程形容真喜志康永很「溫柔」，也很親切，兩人見面會用韓文打招呼，「感覺他有一顆年輕的心。」

樂天金鷲 王彥程 棒球

延伸閱讀

富邦U18／林鉑濬無安打5局破功 自評表現80分

中職／桃猿新教練有譜 日本樂天首席教練將來台

富邦U18／劉俊緯手感升溫歸功世足 慶祝動作致敬姆巴佩

富邦U18／1分險勝…新竹晉冠軍戰 第三度挑戰新北藍

相關新聞

中職／「這些人可能來大聯盟」美媒點名林立是台灣最強球員

美國知名體育媒體《The Athletic》撰文評選今年各職棒聯盟最強的選手，榮獲中職年度MVP、打擊三冠王的樂天桃猿林立也出現在文中。 該文先是寫道，「賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平

中職／王彥程秋訓嘗試新東西 形容猿隊新日籍教練很溫柔

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天替富邦U18棒球賽開球是初體驗，他也分享今年秋訓的新嘗試；對於將到中職樂天桃猿隊當教練的真喜...

企業女壘／幫嘉南鷹三連霸 柯夏愛蟬聯年度MVP

2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，柯夏愛幫助福添福嘉南鷹隊完成三連霸，蟬聯年度MVP也帶走三振王，新世紀黃蜂隊王...

富邦U18／新北白奪季軍 王傳家不滿意：應有能力拚冠亞軍

富邦U18棒球賽季軍戰新北白隊投打發揮，投手群林鉑濬、韋宏亮聯手壓制，率隊以5比0擊敗高雄市隊、拿下季軍，平隊史最佳；但...

富邦U18／林鉑濬無安打5局破功 自評表現80分

富邦U18棒球賽季軍戰新北白隊投手林鉑濬前4局沒被敲出安打、直到5局破功，總計投5.2局無失分，率隊以5比0擊敗高雄市拿...

富邦U18／林鉑濬155公里火球壓制 新北白再奪季軍

新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊靠著林鉑濬先發5.2局壓制高雄市隊，還出現155公里火球，以5：0完封對手，隊史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。