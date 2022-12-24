富邦U18／新北白奪季軍 王傳家不滿意：應有能力拚冠亞軍

富邦U18棒球賽季軍戰新北白隊投打發揮，投手群林鉑濬、韋宏亮聯手壓制，率隊以5比0擊敗高雄市隊、拿下季軍，平隊史最佳；但總教練王傳家表示「不滿意」，直言應該有打冠亞軍實力。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰新北白隊今天與高雄市隊交手，新北白隊兩任投手聯手，林鉑濬投5.2局被敲2支安打，投出3次三振、1次保送，韋宏亮後援投1.1局被敲2支安打，投出1次三振，都沒有失掉分數、率隊拿勝。

新北白隊開賽就有攻勢，靠著觸身球保送、失誤，曾偉喆二壘打先送回2分，蘇子翔、傅鈞致都敲安打，再添2分，開賽取得4比0領先。

新北白隊3局再起攻勢，靠著保送、短打推進、蘇子翔安打，替球隊多添1分保險分，順利拿下比賽勝利，蘇子翔單場2安2打點，打擊表現最亮眼；新北白隊去年拿下第4名，隊史最佳成績為2019年季軍，今年再拿下季軍平隊史最佳成績。

新北白隊總教練王傳家表示，此次比賽野手群平均來說表現沒有特別突出，有點貧打，雖然打擊狀況不是很理想，但都有把握一些機會，整體而言守備還算正常。

被問起對季軍成績是否滿意，王傳家直言：「不滿意，應該打冠亞軍的」，也直言自己在投手調度的安排上有失誤，不然以此次的投手群陣容，應該是蠻整齊的、很有機會。