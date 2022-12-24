快訊

檢討敗選比蔡親民 賴清德能帶民進黨走出最長的暗瞑？

博客來假承攬真僱傭爭議 李姓清潔工發聲：我就為了一口飯在忍耐而已

從烏俄看台海持異議 米爾斯海默認大陸不可能和平崛起

中職／「這些人可能來大聯盟」美媒點名林立是台灣最強球員

聯合新聞網／ 綜合報導
年度MVP、打擊三冠王林立被美媒點名是中職最強球員。 報系資料照
年度MVP、打擊三冠王林立被美媒點名是中職最強球員。 報系資料照

美國知名體育媒體《The Athletic》撰文評選今年各職棒聯盟最強的選手，榮獲中職年度MVP、打擊三冠王的樂天桃猿林立也出現在文中。

該文先是寫道，「賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平可以說是世界上最好的2位棒球員，其他聯賽還有哪些優秀的球員呢？他們之中可能有些人也快要來大聯盟，有些人則成為家鄉的傳奇。」

該文接著陸續點名日職村上宗隆、韓職李政厚。中職的林立也被點名，今年的數據也被提到，打擊率3成35比聯盟平均高70%，進階數據OPS+為169、wRC+為175。該文最後寫道，「雖然樂天桃猿總冠軍被中信兄弟橫掃，但這名26歲的二壘手是年度MVP。他的綽號『核彈頭』很有侵略性，也很適合他。」

林立 樂天桃猿

相關新聞

中職／「這些人可能來大聯盟」美媒點名林立是台灣最強球員

美國知名體育媒體《The Athletic》撰文評選今年各職棒聯盟最強的選手，榮獲中職年度MVP、打擊三冠王的樂天桃猿林立也出現在文中。 該文先是寫道，「賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平

中職／桃猿新教練有譜 日本樂天首席教練將來台

樂天桃猿隊新任日籍教練有譜，根據日本媒體「The Daily」報導，前日職樂天金鷲首席教練真喜志康永將來台，擔任樂天桃猿...

富邦U18／林鉑濬155公里火球壓制 新北白再奪季軍

新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊靠著林鉑濬先發5.2局壓制高雄市隊，還出現155公里火球，以5：0完封對手，隊史...

青少棒／台北城市盃24日開打 長安拚衛冕、張可洛獻技

2022年台北城市盃青少棒錦標賽將於24日開戰，全台24支球隊代表各自縣市爭取最高榮耀，上屆冠軍台北長安國中將尋求賽會第...

日職／養樂多不能再喝到飽！燕九郎憤怒遭減薪這一項

日本職棒養樂多隊月初與村上宗隆簽3年18億日圓大約刷新日職記錄，但人氣吉祥物「燕九郎」今天在東京的球團辦公室進行續約談判，隨後在會議室開記者會，他把拿在手中的素描本往桌子上一摔，踢了椅子一腳，因為新合

中職／正式宣布！張家浩接二軍兵符 負責龍的傳人養成

味全龍隊正式公布由張家浩接掌二軍總教練，領隊丁仲緯表示，期望借重他豐富的執教經驗，強化龍隊農場長期發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。