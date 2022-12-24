中職／「這些人可能來大聯盟」美媒點名林立是台灣最強球員

美國知名體育媒體《The Athletic》撰文評選今年各職棒聯盟最強的選手，榮獲中職年度MVP、打擊三冠王的樂天桃猿林立也出現在文中。

該文先是寫道，「賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平可以說是世界上最好的2位棒球員，其他聯賽還有哪些優秀的球員呢？他們之中可能有些人也快要來大聯盟，有些人則成為家鄉的傳奇。」

該文接著陸續點名日職村上宗隆、韓職李政厚。中職的林立也被點名，今年的數據也被提到，打擊率3成35比聯盟平均高70%，進階數據OPS+為169、wRC+為175。該文最後寫道，「雖然樂天桃猿總冠軍被中信兄弟橫掃，但這名26歲的二壘手是年度MVP。他的綽號『核彈頭』很有侵略性，也很適合他。」