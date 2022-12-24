富邦U18／林鉑濬155公里火球壓制 新北白再奪季軍

新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊靠著林鉑濬先發5.2局壓制高雄市隊，還出現155公里火球，以5：0完封對手，隊史繼2019年後再次奪得此賽事季軍。

林鉑濬今天開賽接連解決對手，連13打席未讓高雄市隊站上壘包，直到5局上1出局才被第五棒許翔鈞敲出三壘安打而破功，後續雖然又投出1次四壞保送，但仍守住危機沒有掉分。

林鉑濬6局續投才被高昱希敲出另一支安打，不過抓到2個出局數後退場休息，總計83球投完5.2局，被敲2支安打另有1次四壞保送，3次三振，沒有掉分拿下勝投；接手的韋宏亮1.1局被敲2支安打，沒有掉分。

其中林鉑濬3局上面對周牧叡的一顆速球，電視轉播還顯示155公里球速，而他在22日登板對台北市隊時，也曾飆出153公里球速。

新北白隊打線1局下就給予林鉑濬大局支援，單局4支安打加上1次保送，還有對手失誤幫忙，攻下4分，曾偉喆二壘安打帶有2分打點；3局下則是曾偉喆保送上壘後，蘇子翔安打敲回1分。

高雄市隊全場4支安打雖有2支長打，但欠缺關鍵一擊，先發投手呂昱廷3局被敲5支安打，雖有4次三振，還是丟掉5分（3分責失），承擔敗投。