中職／桃猿新教練有譜 日本樂天首席教練將來台

樂天桃猿隊新任日籍教練有譜，根據日本媒體「The Daily」報導，前日職樂天金鷲首席教練真喜志康永將來台，擔任樂天桃猿教練。

桃猿隊今年邀請西村彌擔任一軍內野守備跑壘教練，季後回到日職樂天金鷲，擔任明年二軍内野守備跑壘教練，也因此教練團多出一席空缺，猿隊也計畫再找日籍教練來台，領隊浦韋青日前透露，新任日籍教練在金鷲有一定經驗。

62歲的真喜志康永今年擔任樂天金鷲隊首席教練，不過季後並未獲得續約，而今天日本媒體報導，真喜志康永新球季將到台灣擔任樂天桃猿隊的教練。

真喜志康永球員時期效力近鐵隊，1994年引退後，陸續擔任過五支球隊的教練，1995年到2004年是近鐵隊教練，2005年到2007年歐力士、2008年到2012年火腿、2013年到2015年回到歐力士，2016年起就一直在樂天金鷲隊擔任教練。

真喜志康永在樂天期間擔任過一軍内野守備跑壘教練、二軍育成教練、一軍内野守備跑壘教練、一軍首席兼打擊教練、一軍首席教練、育成總合教練等不同職務，歷練豐富，今年更曾因石井一久確診，一度代理過總教練。