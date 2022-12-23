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日職／村上宗隆簽大約 養樂多燕九郎卻憤怒遭剝奪一福利

聯合新聞網／ 綜合報導
日本養樂多隊燕九郎今天召開記者會。 擷圖自網路
日本養樂多隊燕九郎今天召開記者會。 擷圖自網路

日本職棒養樂多隊月初與村上宗隆簽3年18億日圓大約刷新日職記錄，但人氣吉祥物「燕九郎」今天在東京的球團辦公室進行續約談判，隨後在會議室開記者會，他把拿在手中的素描本往桌子上一摔，踢了椅子一腳，因為新合約要求「無限暢飲養樂多1000」這項福利要被剝奪了，讓燕九郎生氣不已。

燕九郎出現在記者招待會上的手裡拿著素描本，過去一季獲得球隊年薪5萬日元與「無限暢飲養樂多1000」，再根據表現支付優惠券。然而，在這次談判中，「無限暢飲」要被剝奪了，對於這其中的原因，他表達，「我不知道，但很抱歉。」

燕九郎在8月完成史日職史上首個出場2000次吉祥物，原本期待會獲得特別表彰的重大表現，但球隊陣中三冠王村上宗隆的成功也吸引不少球迷，球團燕九郎商銷售雖仍保持第一，村上宗隆人氣直追成為第二名。這讓燕九郎在記者會不滿大爆發，「兩個都好不行嗎？」 最後他說，「我要回去了」便離開了會議室。

不過，雙方重新談判定於25日舉行。燕九郎是日本職棒行使過自由球員權利的吉祥物，因此可與球隊進行議約談判。養樂多隊於今年「日本一」之爭敗給歐力士，無緣二連霸，但球季中戰績表現及村上宗隆演出都獲得肯定，最近村上宗隆簽大約，但燕九郎卻被砍「無限暢飲」福利，相當於要被減薪了。

團隊 東京

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