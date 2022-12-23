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中職／正式宣布！張家浩接二軍兵符 負責龍的傳人養成

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊正式公布由張家浩接掌二軍總教練。圖／味全龍隊提供
味全龍隊正式公布由張家浩接掌二軍總教練。圖／味全龍隊提供

味全龍隊正式公布由張家浩接掌二軍總教練，領隊丁仲緯表示，期望借重他豐富的執教經驗，強化龍隊農場長期發展。

龍隊進行教練團調整，今天先公布二軍總教練，張家浩選手時期效力興農牛及Lamigo桃猿隊，退役之後曾擔任義大犀牛、富邦悍將隊外野教練兼跑壘教練，2020年起擔任台中市成棒隊總教練，近期帶領台中市成棒隊拿下111年城市棒球對抗賽的亞軍，執教經驗相當豐富。

丁仲緯表示，將借重張家浩教練豐富的執教經驗，擔任二軍總教練一職，培育更多優秀的龍將，深化養成系統，強化農場長期發展。

張家浩在選手時期就與葉君璋在牛隊當過隊友，2016年也是在葉總的邀請之下加入犀牛教練團，如今在龍隊再聚首。丁仲緯表示，對於由張家浩帶領二軍，葉總、球團的想法一致，都覺得是很合適的人選。

富邦悍將 味全龍 葉君璋

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