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富邦U18／1分險勝…新竹晉冠軍戰 第三度挑戰新北藍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
新北富邦U18棒球邀請賽，新竹市隊闖進冠軍戰，將與新北藍隊交手。圖／大會提供，資料照
新北富邦U18棒球邀請賽，新竹市隊闖進冠軍戰，將與新北藍隊交手。圖／大會提供，資料照

新北富邦U18棒球邀請賽四強戰，成德高中組成的新竹市隊以4：3險勝普門中學代表的高雄市隊，取得冠軍戰門票，隊史第三度挑戰新北藍隊的霸權。

新竹市隊雖然全場僅敲出5支安打，比高雄市隊還少2支，不過1局下掌握對手失誤給的機會，締造3分大局成為勝負分水嶺；高雄市隊雖然在1局、2局、5局上各斬獲1分，但新竹市隊還有2局下許瑋麟的1分打點安打，穩定領先優勢。

1局下新竹市隊黃騰威、林泓弦接連敲安，再雙雙盜上二、三壘，1出局後第四棒許瑋麟敲出滾地球，野手選擇下安全上一壘，三壘跑者也成功回本壘得分，潘暘翔敲出的內野滾地球也造成游擊手傳一壘失誤，讓新竹市再添1分，2出局後古家年的安打敲回該局第3分。

新竹市隊換投策略也很積極，周耀傳先發1.1局失2分被換下，中繼的楊博巽2.2局失1分退場，朱柏翰後援吃下最後3局，僅被敲1安打，另有2次三振、1次四壞保送，沒有失分，拿下勝投。

這是新竹市隊繼2020年後再次重返冠軍戰，加上2019年，前兩次在冠軍戰都輸給新北藍隊，前年更以1分差屈居亞軍，就看今年能否終止對手的五連霸壯舉。

普門中學

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