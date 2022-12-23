快訊

獨／防疫險以來最大規模人事異動 富邦產六高管將異動

台積電德國廠最快2024年動工？公司今回應

獨／劉世芳女特助違規被開單 事後竟要求女警寫報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／風向變了…龍隊搶高國輝落居下風 悍將積極留人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊高國輝。本報資料照，記者余承翰／攝影
富邦悍將隊高國輝。本報資料照，記者余承翰／攝影

高國輝在市場上意外重燃熱度，富邦悍將隊展現留人誠意，有意爭取的味全龍隊已感受到居於下風，領隊丁仲緯不諱言感覺風向變了，仍會在12月31日後正式與他接洽，若未能簽下這位資深重砲，同時也鎖定了另外2到3位外野手。

悍將隊今年共有17人放在60人名單之外，其中9人釋出、3人轉職，另外5人為年紀偏大、薪水偏高的林益全、高國輝、林琨笙、陳鴻文、王躍霖。據悉高國輝、林益全都在悍將隊設定優先留下的名單內，又因高國輝有龍隊表態有意爭取，因此目前洽談順位優先於林益全。

礙於台鋼雄鷹隊在12月31日前有「優先議約權」，龍隊還不能與高國輝正式接洽合約，目前僅透過經紀人了解選手想法，也確實有耳聞悍將隊提出不錯的條件留人。

「整個轉風向。」丁仲緯透露，原本是聽聞悍將隊有意安排高國輝轉教練，但後續再談就同意他續當球員；儘管目前在爭取高國輝落居劣勢，但丁仲緯認為若他的意願是續當選手，透過龍隊的爭取，讓他重新取得這個機會，「也是另一個方式讓市場機制更活絡，不是一件壞事。」

丁仲緯表示，與高國輝的洽談，還是要等到12月31日之後，龍隊同時也有2、3位外野手在觀察，若未能簽下高國輝，還會再看其他補強選項。

高國輝 林益全 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／戰力外老將市場熱度不一 林益全續留悍將機會大

中職／前兄弟五虎僅存一人 富邦展現大力整頓決心

中職／悍將領隊約喝咖啡 林益全：一定要去

中職／富邦多位老將戰力外 小心別讓三寶事件重演

相關新聞

中職／風向變了…龍隊搶高國輝落居下風 悍將積極留人

高國輝在市場上意外重燃熱度，富邦悍將隊展現留人誠意，有意爭取的味全龍隊已感受到居於下風，領隊丁仲緯不諱言感覺風向變了，仍...

中職／簽好了！羅力任國際球探 幫悍將找冠軍拼圖

富邦悍將隊為新球季布局，與今年球季引退的洋將羅力完成簽約，羅力正式接任國際球探一職，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，...

中職／龍隊二軍教頭換人當 張家浩重返葉總體系

味全龍隊新球季二軍總教練換人當，「紅猴」張家浩可望重返葉君璋的教練團體系內，接下二軍兵符，原任二軍總教練的林瑋恩則會進入...

富邦U18／張峻瑋7局完投勝 新北藍進冠軍賽挑戰五連霸

新北富邦U18棒球邀請賽四強戰今天開打，首戰上演「新北內戰」，由穀保家商組成的新北藍隊在張峻瑋7局完投率領下，以5：1擊...

日職／獲贈3億日圓房產 村上宗隆一句話讓媒體驚呼

日職養樂多隊「村神」村上宗隆今年以56轟改寫全壘打紀錄，更獲得史上最年輕三冠王頭銜，球隊贊助商「Open House」兌...

日職／遲遲等不到合約 前澤村賞投手金子千尋決定引退

前日本火腿、歐力士投手金子千尋，在今年球季結束後未獲得火腿球團續約，其他隊伍也無意延攬的情況下，決定就此引退，日後有可能會轉任日本火腿球的教練。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。