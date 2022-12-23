中職／風向變了…龍隊搶高國輝落居下風 悍將積極留人

高國輝在市場上意外重燃熱度，富邦悍將隊展現留人誠意，有意爭取的味全龍隊已感受到居於下風，領隊丁仲緯不諱言感覺風向變了，仍會在12月31日後正式與他接洽，若未能簽下這位資深重砲，同時也鎖定了另外2到3位外野手。

悍將隊今年共有17人放在60人名單之外，其中9人釋出、3人轉職，另外5人為年紀偏大、薪水偏高的林益全、高國輝、林琨笙、陳鴻文、王躍霖。據悉高國輝、林益全都在悍將隊設定優先留下的名單內，又因高國輝有龍隊表態有意爭取，因此目前洽談順位優先於林益全。

礙於台鋼雄鷹隊在12月31日前有「優先議約權」，龍隊還不能與高國輝正式接洽合約，目前僅透過經紀人了解選手想法，也確實有耳聞悍將隊提出不錯的條件留人。

「整個轉風向。」丁仲緯透露，原本是聽聞悍將隊有意安排高國輝轉教練，但後續再談就同意他續當球員；儘管目前在爭取高國輝落居劣勢，但丁仲緯認為若他的意願是續當選手，透過龍隊的爭取，讓他重新取得這個機會，「也是另一個方式讓市場機制更活絡，不是一件壞事。」

丁仲緯表示，與高國輝的洽談，還是要等到12月31日之後，龍隊同時也有2、3位外野手在觀察，若未能簽下高國輝，還會再看其他補強選項。