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中職／龍隊二軍教頭換人當 張家浩重返葉總體系

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「紅猴」張家浩可望重返葉君璋的教練團體系內，接下二軍兵符。 聯合報系資料照
「紅猴」張家浩可望重返葉君璋的教練團體系內，接下二軍兵符。 聯合報系資料照

味全龍隊新球季二軍總教練換人當，「紅猴」張家浩可望重返葉君璋的教練團體系內，接下二軍兵符，原任二軍總教練的林瑋恩則會進入一軍教練團。

龍隊今年以年度第3闖進季後賽，在季後挑戰賽以1勝3敗出局，卻也是今年兩輪季後賽唯一從中信兄弟隊手中拿到勝場的球隊，在一軍第二年就打下佳績，第三年賽季備受期待。

龍隊教練團調整已經進入尾聲，領隊丁仲緯表示，下周應有機會完成全部布局後對外公布，目前僅剩一些細節微調，包括林瑋恩在一軍教練團中要放的位置，「就是我們還在討論的地方，因為他有好幾個位置都滿適合。」

據悉此次教練團中較大的變動，就是出現在二軍教頭，張家浩將接下二軍帥印，相隔3年重返中職戰場。

張家浩在2016年就曾於義大犀牛隊進入葉君璋的教練團麾下，在葉總卸下兵符後，持續在富邦悍將隊待到2019年球季後未獲續約，轉戰台中市成棒隊，如今再度被納入葉總的教練團內。

林瑋恩 葉君璋 富邦悍將

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